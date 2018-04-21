النادي الأهلي السعودي يعلن تجديد تعاقده رسميًا مع عمر السومة حتى 2021

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا عن تجديد تعاقده مع السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، حتى عام 2021، ليقطع الطريق بذلك على الأندية الراغبة في ضم اللاعب وكان أبرزهم النصر.

السومة كان قد مر بفترة صعبة مع الأهلي بعد أن تشاجر مع المدرب السابق للفريق الأوكراني سيرجي ريبروف، أثناء مباراة الفريق أمام الهلال.

وقال السومة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي”.

الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة ، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من إهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي ????#ولدنا_في_بيتنا pic.twitter.com/6om5OOqtpu — omar alsomah (@omaralsomah) April 21, 2018

وحل السومة (29 عاما) في المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة الموسم المنصرم برصيد 11 هدفا خلف البرازيلي روني فرنانديز مهاجم الفيحاء الذي سجل 13 هدفا.

وأعلن الأهلي توقيع المدرب التونسي فتحي الجبال على عقد لقيادة الفريق في مباراتي دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وانفصل قطب جدة يوم الخميس الماضي عن مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف وتم تعيين الجبال مدرب الفتح لقيادة الفريق في دور الستة عشر لدوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع السد القطري في مباراتي ذهاب وإياب الشهر المقبل على بطاقة الظهور في دور الثمانية للبطولة.

وكان سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، قد أثار موجة من الجدل والانتقادات ضده ، بعدما أبدى اعتراضه على ميثاق الشرف الموقع من قبل رؤساء الأندية السعودية، بناء على اتفاق تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وذكر آل سويلم عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نادي النصر تضرر كثيرًا من ميثاق الشرف، وقيدنا كثيرًا ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.

وقال في تغريدة أخرى “بكل صراحة ووضوح أقولها: نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقًا أمامنا، بإذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلًا”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد عقد اجتماعًا مع رؤساء الأندية في أكتوبر 2017، انتهى بتوقيع ميثاق التزام يتضمن العديد من البنود من بينها “الابتعاد عن أي مزايدات أو منافسات في عقود اللاعبين المحليين أو الأجانب”.

واعتبر أنصار الأهلي أن تغريدة رئيس النصر تستوجب تدخل لجنة الانضباط، وتوقيع عقوبة على النصر للتفاوض مع لاعب مازال عقده ساريًا مع ناديه حتى عام 2020.