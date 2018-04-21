وليد الفراج يعلّق على انسحاب نادي النصر من ميثاق الشرف وكيف يضم عمر السومة‎

علّق الإعلامي السعودي وليد الفراج على قرار سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، بانسحاب ناديه من ميثاق الشرف بين الأندية السعودية الذي لا يتيح لأي نادٍ مفاوضة لاعب من نادٍ آخر.

وكتب وليد الفراج على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ميثاق الشرف هو تقييد المنافسة بين الأندية في التعاقدات والصفقات بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، حرصًا على دخول المنتخب إلى كأس العالم بأقل حجم ممكن من العلاقات المتوترة بين الأندية واللاعبين، هذا ما فهمته عندما أُطلق الميثاق بين الأندية منتصف الموسم، هل انتهى عمره الافتراضي؟

وعن سعي رئيس النصر للتعاقد مع النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي، نشر الفراج صورة ساخرة للإعلامي المصري باسم يوسف وكتب: “من يريد السومة عليه أن يدفع 65 مليون ريال سعودي قيمة الشرط الجزائي مع النادي الأهلي، عقد ذكي يحفظ هيبة التعاقد إذا أراد الأهلي الاحتفاظ بالهداف العربي الكبير”.

وأضاف: “جمهور النصر زعلان من ميثاق الشرف أنه قيّد النادي من التعاقدات الكبيرة، بذمتكم هل الهلال والاتحاد والأهلي والشباب جاهزون للدخول في سباق عادل في هذه الفترة؟ الأندية الآن في فترة انتقالية، انتظروا حتى عافية الجميع وبعدها نشوف”.

وقال آل سويلم، أمس الجمعة: “نادي النصر تضرر كثيرًا من ميثاق الشرف، وقيّدنا كثيرًا، ونحن في إدارة العالمي نرفض هذا الميثاق، ومن اليوم نعلن انسحابنا منه”.

وتابع: “بكل صراحة ووضوح أقولها نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقًا أمامنا، بإذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلًا”.

ميثاق الشرف هو تقييد المنافسه بين الاندية في التعاقدات والصفقات بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم حرصا على دخول المنتخب الى كاس العالم باقل حجم ممكن من العلاقات المتوترة بين الاندية واللاعبين ، هذا ما فهمته عندما اطلق الميثاق بين الاندية منتصف الموسم ، هل انتهى عمره الافتراضي ؟ — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) April 20, 2018

من يريد السومة عليه ان يدفع 65 مليون ريال سعودي قيمة الشرط الجزائي مع النادي الاهلي ، عقد ذكي يحفظ هيبه التعاقد اذا اراد الاهلي الاحتفاظ بالهداف العربي الكبير . pic.twitter.com/zVsihMxhlM — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) April 21, 2018