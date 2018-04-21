تيسير الجاسم يقرر الرحيل عن النادي الأهلي السعودي

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن تيسير الجاسم لاعب وقائد النادي الأهلي قرّر الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونقل موقع “غول” عن مصادر مقرّبة من تيسير الجاسم، قراره بنهاية مشواره مع الفريق الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن الجاسم سيعلن خلال الأيام المقبلة رحيله عن الأهلي بعد مسيرة حافلة، وخوض تجربة جديدة خارج البلاد.

وأضافت التقارير أن الجاسم (35 عامًا) بين عرضين متاحين من فريق خليجي، وآخر أوروبي.

وأشارت التقارير إلى أن الدولي السعودي رفض عدة عروض محلية لرغبته بأن يكون قميص النادي الأهلي هو الأخير في مسيرته المحلية، وفي أذهان جماهير الكرة في البلاد.

وكان الجاسم ضمن صفوف الأهلي عندما فاز بلقب كأس السوبر السعودي مرة، ودوري المحترفين السعودي موسم 2015/2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين أعوام 2011، 2012، 2016، وكأس وليّ العهد السعودي عامي 2007 و2015، وكأس الخليج للأندية العام 2008.