ياسر المسيليم يدافع عن تيسير الجاسم بعد تغريدة فهد بارباع المثيرة

دافع حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، ياسر المسيليم عن صديقه وقائد الفريق تيسير الجاسم بعد تغريدة الإعلامي فهد بارباع، الذي اتهم فيها تيسير الجاسم بأنه يعمل على إخراج عمر السومة من الأهلي.

وقال بارباع مغردًا قبل أن يحذف تغريدته: “نفسه اللاعب الذي يوهم الجمهور أنه يجدد على بياض وهو لا يوقع إلا والشيك في جيبه هو نفسه اللاعب الذي تسبب في إبعاد أسامة هوساوي واليوم هو نفسه من يقود حملة لإبعاد السومة”.

وأضاف الإعلامي القريب من أسوار النادي الأهلي: “عندما صارحتهم ذات يوم لإبعاده وعدم التجديد ضحكوا.. أنصحكم بإبعاده وإبقاء السومة”.

وريد ياسر المسيليم على تغريدة بارباع قائلًا: “هو نفس مدير الاحتراف إللي قال للمدرب بيريرا المسيليم يبغي يعتزل في محاولة منه لتطفيش الحارس من الأهلي”.

وعقّب بارباع على تغريدة المسيلم قائلًا: “لم أقصد في تغريداتي ياسر المسيليم لكنه أراد التصدي لأن الرأي لم يعجب البعض.. قمت بحذف التغريدة لأنها وصلت للأشخاص المعنيين”.