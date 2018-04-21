ماذا قالت حليمة بولند عن سحب تراخيص مركز رياضي نسائي سعودي بسبب خدش الحياء (فيديو)

علّقت الفنانة الكويتية حليمة بولند على قرار الهيئة العامة للرياضة في السعودية بسحب تراخيص مركز رياضي نسائي في الرياض ومنع مدربة من العمل بسبب خدش الحياء.

وقالت حليمة بولند في مقطع فيديو، اليوم السبت، إنها تعتبر السعودية بلدها الثاني، مشيرة إلى أن تصوير مقطع الفيديو المتداول جاء حسب قرار إدارة المركز النسائي.

وأوضحت بولند في مقطع الفيديو أنها تحترم قرار الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ بسحب تراخيص المركز، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى المركز بالعباءة والشالة وجلست مع الإدارة كأي إعلامي، وأن الإدارة هي التي طلبت منها التصوير”.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة، أمس الجمعة، قرارًا بسحب ترخيص أحد الأندية النسائية الرياضية؛ وذلك نتيجة ما حمله مقطع فيديو متداول للمركز من مشاهد مخلة بالآداب.

كما قررت الهيئة العامة استبعاد المدربة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وجاء في نص البيان الذي نشره تركي آل الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إشارة للمقطع المتداول، والمتضمن إعلانًا ترويجيًّا لأحد المراكز الرياضية النسائية، وما حمله من مشاهد مخلة بالآداب العامة، فقد وجَّه رئيس هيئة الرياضة بسحب ترخيص المركز، ومنع المدربة التي ظهرت، واستبعادها بصورة فورية، وتحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية للتحقيق معهم، ومع مَن ساهم في نشر المقطع وإنتاجه، واتخاذ الإجراءات اللازمة”.