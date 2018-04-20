تركي آل الشيخ يسحب تراخيص مركز رياضي نسائي في الرياض ويمنع مدربة من العمل بسبب خدش الحياء‎ (فيديو)

أصدرت الهيئة العامة للرياضة في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة، قرارًا بسحب ترخيص أحد الأندية النسائية الرياضية؛ وذلك نتيجة ما حمله مقطع فيديو متداول للمركز من مشاهد مخلة بالآداب.

كما قررت الهيئة العامة استبعاد المدربة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وجاء في نص البيان الذي نشره تركي آل الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إشارة للمقطع المتداول، والمتضمن إعلانًا ترويجيًّا لأحد المراكز الرياضية النسائية، وما حمله من مشاهد مخلة بالآداب العامة، فقد وجَّه رئيس هيئة الرياضة بسحب ترخيص المركز، ومنع المدربة التي ظهرت، واستبعادها بصورة فورية، وتحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية للتحقيق معهم، ومع مَن ساهم في نشر المقطع وإنتاجه، واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

من جهته، قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل على حسابه في “تويتر”: إن المقصود بتغريدة آل الشيخ هو الفنانة الكويتية حليمة بولند، مؤكدًا على أنه لا بد من الضرب بيد من حديد.

.”وأضاف: “التطرف ليس منهجنا والانحلال ليس من أخلاقنا

.”ومن يتجاوز عليه تحمل فعله”

وأضاف: “أشكر رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ عليه وبيّض الله وجهه.

لن نتساهل في هذا الامر! pic.twitter.com/hqhBnymx58 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

حليمة بولند تافهة و إحضارها من الأساس خطأ كبير فهي انسانه تصرفاتها معيبة فما بالكم لو كانت تصرفاتها تحدث في مجتمعنا الذي لا يقبل مثل تصرفاتها .

بيان صارم و قوي

اشكر رئيس #الهيئة_العامة_للرياضة معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ عليه و بيض الله وجه

. pic.twitter.com/ZR0o7ITT3a — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 20, 2018