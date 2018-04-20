الوليد بن طلال يطالب تركي آل الشيخ بخصخصة الأندية السعودية (صورة)

طالب الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي، من تركي آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الرياضة بالمملكة، بسرعة البدء في خصخصة الأندية السعودية.

واعتبر الوليد بن طلال “أحد أثرياء العالم “، أن مسألة خصخصة الأندية السعودية، بداية الطريق نحو “العالمية”.

وقال الوليد في تغريدة بحسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”: “أخي القدير المستشار تركي آل الشيخ، خصخصة الأندية طريقها للعالمية، وخصخصة الهلال طريقه للعالمية”.

وكان رجل الأعمال المعروف قد أعلن خلال استقباله للاعبي الزعيم أنه في حال عدم خصخصة الأندية في القريب العاجل، فإنه وشركته العملاقة المملكة القابضة، سيضعون خبرتهم وأموالهم في خدمة الهلال حتى يصل للعالمية، علمًا بأنه يعد الاسم الأبرز الراغب في شراء الزعيم.