شاهد فيديو النادي النسائي المسيء الذي أثار غضبا واسعا في السعودية

نشر حساب أخبار السعودية الموثق على تويتر فيديو النادي الرياضي النسائي المسيء بالرياض، والذي تسبب في قرار من هيئة الرياضة بسحب ترخيص النادي وإيقاف المدربة عن العمل.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، الجمعة، قرارًا بإيقاف نادٍ رياضي نسائي؛ بسبب ظهور فتاة داخل النادي وتعليق من الفنانة الكويتية حليمة بولند، وهو الأمر الذي أثار الجدل في السعودية.

وعلّق سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي، على قرار الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ إيقاف نادٍ رياضي نسائي؛ بسبب مقطع فيديو مسيء.

وأعاد القحطاني نشر بيان الهيئة العامة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وكتب: “قرار هيئة الرياضة الحازم والسريع لم يكن مستغربًا. بل كان متوقعًا ومنتظرًا”.

وأضاف: “اعتدال دون تطرف أو انحلال. السعودية: رمز الاعتدال الإسلامي والقيم الأصيلة”.

وكتب القحطاني في تغريدة أخرى: “الاعتدال حسب فهمي هو فضيلة مكانها في الوسط بين رذيلة التطرف ورذيلة الانحلال. يظن بعض الجهلة أن الانحلال هو الحل لمحاربة التطرف، والمتطرفون يرون العكس. فهمي البسيط لكلام ولي العهد بعودتنا لأن نكون مجتمعًا طبيعيًا؛ هو ببساطة: عودتنا للاعتدال دون تطرف ودون انحلال”.

شاهد فيديو إعلان المركز النسائي الذي تضمن مشاهد مخلة والذي وجه بعده رئيس هيئة الرياضة بسحب ترخيص المركز .

.#ايقاف_النادي_النسايي_المسيء

. pic.twitter.com/WAP1IqyuGo — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 20, 2018

وتسبب الفيديو في ردود فعل غاضبة واسعة بالمملكة العربية السعودية.