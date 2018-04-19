هل يعود محمد عبدالشافي إلى النادي الأهلي؟

قالت تقارير صحفية سعودية، إن إدارة النادي الأهلي السعودي تدرس إعادة المحترف المصري محمد عبدالشافي “شيفو” عقب انتهاء إعارته للفتح.

وسيصبح عبدالشافي حرًا عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي، علمًا بأن 3 أندية سعودية فتحت باب المفاوضات مع اللاعب، بحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، وهي: الفتح، والأهلي، والرائد.

وقالت تلك التقارير إن ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي علّق أي قرار بخصوص مفاوضة اللاعب الذي قضى 3 أعوام في ناديه، وأرجأ الأمر إلى حين التعاقد مع مدرب يحدد احتياجاته.

يذكر أن شيفو قد انتقل من الزمالك إلى الأهلي السعودي العام 2014، وكان ضمن تشكيلة الفريق الفائز بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والسوبر العام 2016، لكنه غادر في يناير الماضي إلى الفتح على سبيل الإعارة.