بعد اجتماعه مع رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد.. هل حسم عمر السومة قرار بقائه؟

كشفت تقارير صحفية، عن اجتماع عقد في وقت متأخر من، مساء الثلاثاء، ضم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، ماجد النفيعي، وعمر السومة، نجم الفريق، لوضع النقاط على الحروف بشأن مصير اللاعب السوري، إذ ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن رغبته في الرحيل من الأهلي بعد الخلاف الذي نشب بينه ومدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الأربعاء، فقد حرص النفيعي على الاجتماع باللاعب قبل مغادرته لمقر بعثة الفريق، وذلك من أجل إنهاء الأزمة التي حدثت منذ توليه زمام الأمور، وأنها ستكون أول الملفات التي سيتولى حلها سريعًا بمباركة من نائبه عبدالله بترجي، ومدير الكرة الجديد موسى المحياني، اللذين سبقا الاجتماع بالجلوس مع السومة تمهيدًا للحديث حول الخلاف وضرورة تجاوز المشكلة والعودة بشكل جدي للفريق”.

و عبر الزمان سنمضي معاً …. تصبحون على خير ???? — omar alsomah (@omaralsomah) April 16, 2018

وأكد السومة رغبته في إنهاء الخلاف، حتى لو استدعى الأمر الاعتذار للجميع، وذلك نظرًا لحاجة الفريق له، وكذلك حاجته لزملائه اللاعبين الذين قضى معهم أجمل أيامه خلال السنوات الـ4 الماضية منذ انضمامه للفريق.

ولم تمض سوى دقائق على انتهاء اجتماع رئيس النادي مع السومة، حتى نقل المهاجم والرئيس مشاعرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالتغريد بعبارة: “وعبر الزمان سنمضي معاً”.

وأضاف السومة عبر حسابه: “ألف مبروك تأهلنا إلى الدور القادم وبإذن الله تكتمل بالوصول إلى دور الثمانية.. زملائي اللاعبين ماقصرتوا الله يعطيكم العافية”.