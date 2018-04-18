تركي آل الشيخ ينهي ثلاث قضايا ويتكفل براتبين و4 لاعبين أجانب لنادي الشباب السعودي

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي عن تدخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لإغلاق 3 قضايا خارجية ضد النادي.

وذكر النادي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن هذه القضايا كان يترتب عليها عقوبة من بينها المنع من تسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية، ولكن دعم وتدخل آل الشيخ تكفل بإنهائها.

???? معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة ينهي ثلاثة قضايا عالقة و يتكفل براتبين و أربعة لاعبين أجانب و مدرب للفريق الأول pic.twitter.com/j22R0GV8GT — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 18, 2018

وأضاف النادي أن آل الشيخ تكفل -أيضًا- بتكلفة راتبين لجميع اللاعبين المحترفين في النادي، بالإضافة إلى تكلفة 4 لاعبين أجانب ومدرب عالمي لقيادة الفريق الأول للموسم المقبل.

وذكر النادي أن القضايا العالقة هي، قضية مستحقات وكيل أعمال اللاعبين غسان واكد، وقضية اللاعب البرازيلي هيبرتي، وقضية مستحقات النادي الإسماعيلي المصري فيما يخص انتقال اللاعب جون أنطوي.