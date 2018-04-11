نادي الشباب السعودي يُعلن إغلاق 4 قضايا مالية ويتفادى خصم نقاط من رصيده بالدوري

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم، برئاسة أحمد العقيل، إغلاق ملفات 4 قضايا مالية.

ونشر الشباب عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بيانًا جاء فيه:”أغلقت الإدارة الشبابية أربع قضايا مالية صادرة بحق النادي من غرفة فض المنازعات، تخص المدرب فتحي الجبال ومساعده، كذلك اللاعب إسماعيل مغربي، ونادي الهلال، ويأتي ذلك في ظل سعي الإدارة الدؤوب إلى إنهاء كافة القضايا، والمتطلبات المالية المتعلقة بالنادي”.

???? الإدارة الشبابية تغلق أربع قضايا مالية pic.twitter.com/oOP9GjdDYD — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وكان الشباب واجه خطر خصم النقاط من رصيده بدوري المحترفين السعودي، حال عدم دفع المستحقات المتعلقة بالقضايا الثلاث.

من جانبه، تقدّم العقيل بالشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، على الدعم اللامحدود للنادي، والاهتمام الدائم.