بعد تدخل تركي آل الشيخ لإنقاذ نادي الهلال.. 3 قضايا جديدة تلاحق “الزعيم” في الفيفا

تقدّم لاعب نادي الهلال السعودي، الأوروغوياني ماتياس بريتوس، بشكوى ضد فريقه في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل الحصول على مبلغ يصل إلى 550 ألف يورو، مع مطالبة ناديه السابق بوماس أونام المكسيكي بحصته من انتقاله الأخير من الهلال إلى نادي كويريتاريو المكسيكي.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الأربعاء: “مجموع القضايا المسجلة على نادي الهلال لدى (فيفا) بلغت ثلاث قضايا، حيث جاءت في مقدمتها قضية اللاعب ماتياس”.

وبحسب المصادر ذاتها، جاءت القضية الثانية على النادي الأزرق، من مهاجم الهلال السابق، البرازيلي إلتون الميدا، حيث يطالب بمستحقات وصلت إلى 450 ألف يورو.

وتحولت قضية الروماني ميهاي بينتيلي مع الهلال إلى محكمة الاستئناف لدى “فيفا”، تمهيدًا للبت بها، حيث يطالب الروماني بمبلغ يصل إلى 750 ألف يورو.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، تكفل بتسديد قضايا مستعجلة بقيمة 8 ملايين ريال على نادي الهلال التي صدرت فيها أحكام في الـ19 من أبريل (نيسان) الجاري، تصل إلى حرمان النادي من التسجيل، وساهم هذا التدخل في سداد مستحقات الروماني ميهاي بينتيلي والبرازيلي إلتون ألميدا، بواقع خمسة ملايين و800 ألف ريال للأول، ومليونين و200 ألف ريال للثاني

ويعد الأوروغوياني ماتياس من أسوأ الصفقات الهلالية خلال الفترة القليلة الماضية وتم التوقيع معه مطلع هذا الموسم، إلا أنه لم يقدم أي مستويات جيدة الأمر الذي طالبت من خلالها الجماهير الهلالية بتسريح اللاعب وهو ما تم في فترة الانتقالات الشتوية، حيث خاض 6 مباريات بعدد دقائق لعب بلغ 380 دقيقة، وأحرز هدفًا وحيدًا في شباك الباطن وصنع مثله، وغاب عن 9 مباريات.