مدرب حراس نادي الهلال السعودي: “أنا محظوظ” لتواجدي في الكرة السعودية

أبدى مدرب حراس مرمى نادي الهلال السعودي، الروماني دان زدينكا بالغ سعادته بالتواجد مع الهلال معتبرًا نفسه محظوظ بترك الكرة الرومانية والاتجاه لنظيرتها في الهلال مدينًا بالفضل للمدرب السابق للزعيم لورينتو ريجيكامب والذي استقدمه منذ عام 2014.

المدرب قال في تصريحات لصحيفة “sptfm” :” تواجدت في الهلال منذ أربع مواسم حققت خلالها أربع بطولات دوري اثنان مع الفريق الأولمبي مع المدرب سيبريان واثنان مع الأرجنتيني رامون دياز وخوان براون” .

وتابع: “عملت بجدية مع الفريق وكنت الوحيد الباقي من الطاقم الذي جاء مع ريجيكامب .. أنا محظوظ للغاية بالبقاء هنا .. قادة الهلال يحبون الجدية وكنت أعمل بجد وحققت المطلوب كما أني نجحت مع الفريق في الفوز بلقب كأس الملك إضافة لبطولات الدوري”.

وعمل زدينكا مع الفريق الأولمبي للهلال قبل أن تتم الاستعانة به من الموسم الماضي مع الفريق الأول حيث حقق مع الفريق الأول ثلاث بطولات هما لقبي الدور وكأس خادم الحرمين الشريفين.