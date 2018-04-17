نادي الهلال السعودي ينافس الأهلي المصري على ضم أحمد الصالح

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع مدافع منتخب سوريا أحمد الصالح، إذ أصبح الأخير حرًا بعدما فسخ عقده مع نادي هينان جيانيي الصيني منذ عدة أيام.

ويعتبر أحمد الصالح واحدًا من بين أهم عناصر منتخب سوريا.

ويبحث الهلال عن مدافع قوي لتعويض رحيل أسامة هوساوي.

وأعلن سامي الجابر رئيس نادي الهلال عن رغبته في التعاقد مع 5 لاعبين أجانب جدد على مستوى عال.

ويعتبر الأهلي المصري منافسًا قويًا لنادي الهلال على ضم المدافع الدولي السوري.

وسبق أن دخل الأهلي في مفاوضات مع الصالح، غير أنها لم تكلل بالنجاح بسبب راتب المدافع السوري المرتفع.

وقال حسام حطيني وكيل أعمال اللاعب، إن الصالح لديه عدة عروض خليجية بينها أندية إماراتية وسعودية.

ويرغب الصالح في التواجد بالمنطقة العربية استعدادًا لخوض كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات برفقة منتخب بلاده، بعدما قدم مردودًا ممتازًا خلال تصفيات كأس العالم /روسيا 2018.