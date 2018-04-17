ميليسي خارج نادي الهلال.. وتركي آل الشيخ يفتح ملف الديون

ودع نيكولاس ميليسي، لاعب خط وسط نادي الهلال السعودي، الجماهير عقب مباراة الفريق مع الاستقلال الإيراني بالجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانتهت رحلة محور خط الوسط الأوروغوياني بانتهاء منافسات الهلال المحلية وخروج الفريق من دوري أبطال آسيا.

وأعلن سامي الجابر رئيس نادي الهلال أن الفريق يحتاج 5 لاعبين عالميين أجانب، بجوار عمر خربين وكارلوس إدواردو، وهو ما يعني عدم التجديد لميليسي الذي انتهى عقده بالفعل.

كان ميلسي اتفق على التجديد للهلال مع إدارة النادي السابقة برئاسة نواف بن سعد.

وأصبح الغموض يلف مستقبل أجانب الهلال علي الحبسي وإيزكويل سيروتي واشرف بن شرقي وجيملين ريفاس.

إلى ذلك، وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية بالتحقيق في ديون النادي التي تبلغ 68 مليون ريال، بعد جلسة مع سامي الجابر رئيس النادي.