خطأ من الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر يثير سخرية المتابعين (صورة)‎

أثار الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجدل، بعد تغريدة، خلال مباراة الفريق أمام الاستقلال الإيراني، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الهلال 1/0 بتوقيع فوريا غفوري في الدقيقة 35، لكن الحساب الرسمي كتب بعد نهاية الشوط الأول أن الهلال فائز 1/0، وما زاد الجدل أنه كتب اسم مسجل الهدف كلاعب للهلال كما وضع شعار نادي الهلال مكان اسم الفريق الإيراني والعكس..

وأثارت التغريدة سخرية المتابعين خاصة مشجعي الأندية المنافسة للهلال، ليضطر القائم على الصفقة على حذف التغريدة.

وانتهت المباراة على تأخر الهلال 1/0 أمام الفريق الإيراني ليودع البطولة وفي رصيده نقطتين فقط يتذيل بها ترتيب المجموعة الرابعة.

ولم يحقق الهلال أي فوز في 6 مباريات وسجل 3 أهداف وعليه 7.