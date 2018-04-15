سامي الجابر يتحدث عن خططه مع نادي الهلال السعودي واللاعبين وخلافات أعضاء الشرف (فيديو)

أكد سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي أن هناك أمور وقضايا مستعجلة يجب البت فيها بأسرع وقت ممكن، خلال فترة توليه الرئاسة.

وقال الجابر في تصريحات لقناة (Ksa sport) الرياضية السعودية إن الوضع في البيت الهلالي والبيئة مريحة جدًا وهو ما سيساعده على إنجاز مهام عمله.

وقدم الجابر شكره الكبير للأمير نواف بن سعد رئيس النادي السابق، على ما قدمه خلال الفترة السابقة، كاشفًا أنه من دعاه للاطلاع على أمور النادي، وعلى القضايا الشائكة والعادية.

وأشار الجابر إلى أنه سيعمل على استمرار “الثقة” بين النادي والجماهير، لضمان حصد البطولات.

وعن أبرز المشاكل التي سيعمل على حلها قال: “حل الأزمات مع اللاعبين والمدربين، وتذليل أي عقبات أمام الفريق”.

وبسؤاله عن تكليفه من جانب تركي آل الشيخ قال الجابر: “آل الشيخ أعطاني دفعه قوية بقوله له بأن رئاسة الهلال مسؤولية كبيرة وأنني على رأس هرم أكبر أندية آسيا”.

وكشف الجابر أنه سوف يُعلن أعضاء مجلس الإدارة خلال أسبوع، وأشار أن بعض الأسماء موجودة حاليًا في إدارة الأمير نواف بن سعد وبعض الأسماء سوف تكون جديدة

وعن علاقته بأعضاء الشرف قال: “هم جزء لا يتجزأ من النادي، ولهم وقفات كبيرة ولا أستغني عن دعمهم المادي والمعنوي”.

واعترف بأن هناك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الشرف ولكنه استدرك قائلًا: “هذا طبيعي في عالم كرة القدم”.

وعن اللاعبين الأجانب قال الجابر: “علي الحبسي من الحراس الذين نفتخر بهم على مستوى القارة ونعتبره ليس لاعبًا أجنبيًا، كذلك عمر خربين و ادواردو بحكم أنهم اسمين مؤثرين و مميزين.

وشدد الجابر على أنه لن يكون هناك مجاملة للاعبين على حساب النادي

وأثنى الجابر على محمد الشلهوب قائد الفريق، مؤكدًا أنه يستطيع العطاء لموسم قادم، مشيدًا في الوقت ذاته بياسر القحطاني الذي أعلن اعتزاله رسميًا، ومؤكدًا أن له دور قادم في الهلال لأنه له طموح ودور كبير.