4 تحديات تنتظر سامي الجابر في رئاسة نادي الهلال

يحمل سامي الجابر، الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي، العديد من الآمال والطموحات في مهمته القادمة على كرسي رئاسة القلعة الزرقاء بحثًا عن حصد الألقاب والإنجازات.

وأصبح سامي الجابر مطالبًا بإنجازات أكبر ونجاحات مميزة مع الهلال الذي تطمع جماهيره لحصد المزيد من الانتصارات والبطولات.

وتستعرض “إرم نيوز” بعض التحديات التي تواجه سامي الجابر في مهمته الجديدة في رئاسة نادي الهلال.. فإلى السطور القادمة:

الحلم الآسيوي

يبحث جمهور نادي الهلال عن الحلم الآسيوي بحصد لقب دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل مع رئاسة سامي الجابر للنادي.

ويبدو الهلال باحثًا عن التتويج باللقب القاري بعد أن ابتعد عنه هذا الحلم، وكاد أن يتحقق العام الماضي لولا الخسارة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في الدور النهائي.

وفاز الهلال باللقب الآسيوي عامي 1992 و2000، وبالتالي فحلم النجمة الآسيوية الثالثة مازال يراود عشاق الهلال، وخاصة أنه سيقود الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد أحمد علي مهاجم الهلال الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أنه لعب للفريق السعودي ولمس هناك مدى حب البطولات والبحث عن الانتصارات.

وأضاف: “حلم التتويج بالبطولة الآسيوية يظل الأهم في أجندة جماهير الهلال، وهو الهدف الذي ينتظره الجمهور من سامي الجابر بعد توليه رئاسة النادي”.

بناء فريق للمستقبل

رغم فوز الهلال بالدوري إلا أن الفريق عانى من بعض الثغرات التي أثّرت عليه وأيضًا النقص العددي.

ويجد الهلال نفسه مضطرًا لبناء فريق للمستقبل وهو التحدي الأكبر في وجه الجابر وهو الذي أعلنه رئيس النادي الجديد، وأكد أنه يسعى لبناء فريق قوي للزعيم وتجديد الدماء بصورة كبيرة.

وأصبح الهلال بحاجة للدعم بلاعبين سعوديين صغار السن بجانب تجديد الدماء ودعم الفريق بصورة كبيرة.

#سامي_الجابر_رئيسا_للهلال

قصة سامي ستبقى قصة تروى للأجيال. كفاح وتضحية ومحبة وعمل دؤوب؛ لاعبًا وإداريًا ومدربًا والآن على قمة الهرم.

نظرة معالي الأخ أبوناصر ورهانه لن يخيب. سنقول له: ربح البيع يا أباناصر -بإذن الله-. دعم أعضاء شرف الهلال لسامي اليوم غير مستغرب. فهذا هو: الهلال. — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

المدرب الجديد

يواجه الجابر تحديًا مهمًا باختيار المدير الفني الجديد لقيادة الفريق السعودي خلال المرحلة القادمة بعد استقالة الأرجنتيني رامون دياز من منصبه وتعيين مواطنه خوان براون لنهاية الموسم.

وحصد براون لقب الدوري السعودي مع الهلال ولكن تبدو فرص استمراره صعبة وربما يلجأ الهلال لمدرب أجنبي على أعلى مستوى لتوفير الاستقرار الفني.

صفقات عالمية

أعلن سامي الجابر عن نيته ضم 5 صفقات عالمية لتدعيم الفريق في الموسم المقبل من اللاعبين الأجانب.

ويأمل جمهور الهلال التعاقد مع 5 لاعبين أجانب يساعدون الفريق في مهمته خلال المرحلة القادمة، خاصة أن الزعيم لديه ثنائي مميز أعلن الجابر استمراره ويضم الثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين.