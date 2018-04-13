ماذا قال سامي الجابر عن صفقات نادي الهلال في أول تصريح بعد توليه رئاسته؟ (فيديو)

قال سامي الجابر، رئيس نادي الهلال الجديد إن فريق الكرة الأول بالنادي يحتاج الآن 5 لاعبين أجانب على طراز عالمي، باستثناء عمر خربين خربين و كارلوس ادواردو.
التصريح كان الأول لسامي الجابر بعد تعيينه رئيسا لنادي الهلال خلفا لنواف بن سعد.
تركي آل الشيخ – نبي العالمية يا سامي #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/ubxsfb8yYB
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 13, 2018
وتابع الجابر في تصريحات تلفزيونية :”هذا قرار تكليف وليس تشريف ، وهي مهمه صعبة جدا . وخدمت النادي من لاعب الى رئيس الآن”.
“أعد كل الهلاليين بالجهد و العمل المتواصل وكل مايخدم النادي وسوف نعمل سوياً لتحقيق الطموح و الآمال”.
“سنخلق فريق قادر على المنافسة في كل البطولات ، خاصة البطولات القارية”.
“متأكد من قيام الجماهير الهلالية بدعمي ، وقلت سابقاً لهم #الهلال أمانه لديكم”.
وسبق أن تولى الجابر منصبي مدير الكرة والمدير الفني لفريق الكرة الأول بالهلال.
التعليق الأول لرئيس نادي #الهلال سامي الجابر عبر #برنامج_الخيمة #KSA_SPORTS pic.twitter.com/3f5yEkpqct
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 13, 2018