ماذا قال سامي الجابر عن صفقات نادي الهلال في أول تصريح بعد توليه رئاسته؟ (فيديو)

ماذا قال سامي الجابر عن صفقات نادي الهلال في أول تصريح بعد توليه رئاسته؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قال سامي الجابر، رئيس نادي الهلال الجديد إن فريق الكرة الأول بالنادي يحتاج الآن 5 لاعبين أجانب على طراز عالمي، باستثناء عمر خربين خربين و كارلوس ادواردو.

التصريح كان الأول لسامي الجابر بعد تعيينه رئيسا لنادي الهلال خلفا لنواف بن سعد.

وتابع الجابر في تصريحات تلفزيونية :”هذا قرار تكليف وليس تشريف ، وهي مهمه صعبة جدا . وخدمت النادي من لاعب الى رئيس الآن”.

“أعد كل الهلاليين بالجهد و العمل المتواصل وكل مايخدم النادي وسوف نعمل سوياً لتحقيق الطموح و الآمال”.

“سنخلق فريق قادر على المنافسة في كل البطولات ، خاصة البطولات القارية”.

“متأكد من قيام الجماهير الهلالية بدعمي ، وقلت سابقاً لهم #الهلال أمانه لديكم”.

وسبق أن تولى الجابر منصبي مدير الكرة والمدير الفني لفريق الكرة الأول بالهلال.

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