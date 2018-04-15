هل اتفق نادي النصر السعودي على ضم محمد الكويكبي وعبدالرحمن العبود؟

كشف إبراهيم القاسم أمين عام نادي الاتفاق السعودي حقيقة اتفاق ناديه مع نادي النصر السعودي حول انتقال الثنائي محمد الكويكبي وعبدالرحمن العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية سعودية عديدة إلى اقتراب انتقال الثنائي إلى العالمي.

غير أن أمين عام نادي الاتفاق نفى تلك التقارير مشيرًا إلى أن الاتفاق سيحتقظ بالثنائي بن صفوفه الموسم المقبل.

وأشار القاسم في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن النادي سيحتفظ بنجومه كافة، ويسعى لتجديد استعارة المهاجم التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف.

وقدم الكويكبي والعبود موسمًا ممتازًا مع الاتفاق.

ويسعى نادي النصر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيدًا للموسم الجديد.

واحتل النصر المركز الثالث خلال الموسم المنصرم.