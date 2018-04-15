هل تنقل القناة الرياضية السعودية ksa sports مباريات مجموعة “الأخضر” في كأس العالم؟

كشف تقارير صحفية، عن أن القناة الرياضية السعودية تستعد لنقل مباريات “الأخضر” في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، المقرر انطلاقه في 14 يونيو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن القناة المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، ستنقل مباريات فريقها أمام روسيا والأوروغواي ومصر بجهود ودعم من هيئة الرياضة العامة للرياضة، لتكون أمام الرياضي السعودي والتعايش مع منتخب بلده.

وكانت قرعة مونديال روسيا وضعت المنتخب المصري في المجموعة الأولى، بجوار منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي.

يُذكر أن خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، أعلن في وقت سابق أنه سيتم بث 20 مباراة من كأس العالم عبر التلفزيون الأرضي المصري.