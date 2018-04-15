بعد تعيين سامي الجابر.. الأمير بندر بن محمد يستقيل من رئاسة هيئة أعضاء شرف نادي الهلال

تقدم الأمير بنر بن محمد باستقالته من رئاسة هيئة أعضاء شرف نادي الهلال السعودي بعد يوم واحد فقط من تعيين سامي الجابر رئيسًا للنادي من قبل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وتردد إن بندر يعد واحدًا من أبرز المعارضين لقرار تعيين الجابر.

وتقدم الأمير نواف بن سعد باستقالته من رئاسة نادي الهلال عقب تحقيق لقب الدوري السعودي، وهو ما قابلته هيئة الرياضة بتعيين سامي الجابر رئيسًا للنادي.

وقال الموقع الرسمي لنادي الهلال إن الاستقالة جاءت بسبب “ظروف خاصة”.

ويتخوف جمهور نادي الهلال من عدم قدرة سامي الجابر على تلبية حاجات نادي الهلال المالية.

غير أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة أشار إلى أن الزعيم سيتمكن من تحقيق مداخيل ممتازة العام المقبل.

وغرد آل الشيخ :”للتوضيح دخل الهلال الموسم القادم … لا يقل عن 160 مليون ريال عبارة عن 95 مليون رعايات وتذاكر، 45 مليون نقل تلفزيوني، 20 مليون ادعم ناديك حتى الآن”.

ووعد الأمير الوليد بن طلال بدعم شرفي كبير لسامي الجابر بعد تعيينه رئيسًا للهلال.