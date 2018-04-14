هكذا احتفلت قبيلة عتيبة بتعيين ماجد النفيعي “أحد أبنائها” رئيسًا للنادي الأهلي السعودي

شارك الآلاف من أبناء قبيلة عتيبة الكبيرة في السعودية، مساء السبت، في احتفاء افتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين أحد أبناء قبيلتهم رئيسًا للنادي الأهلي السعودي واسع الجماهيرية في المملكة.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، قرارًا بتكليف ماجد بن عائض النفيعي رئيسًا للنادي الأهلي لمدة موسم واحد، خلفًا للأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل الذي استقال من رئاسة النادي الأهلي السعودي.

وينتمي “النفيعي” لقبيلة عتيبة، وهي واحدة من أكبر قبائل المملكة، ومنطقة الخليج العربي، والتي لايزال الكثير من أبنائها متمسكين بتراث وعادات وتقاليد القبيلة الضاربة في عمق شبه الجيرة العربية، كتربية الإبل والتفاخر بها.

وفور الإعلان عن اسم “النفيعي” لرئاسة النادي الأهلي، انضم عدد كبير من أبناء القبيلة إلى الوسم ” #أهلي_عتيبة” على موقع “تويتر” ليصعد إلى قائمة الترند التي تضم الوسوم الأكثر تفاعلًا وجذبًا للتغريدات.

وتنوعت تغريدات أبناء القبيلة في التفاعل مع تعيين ابن قبيلتهم في قمة هرم النادي الأهلي، بين مفاخر بالاختيار الرسمي للنفيعي، وبين معلن لتشجيعه للنادي الأهلي، والتخلي عن أندية أخرى كان يشجعها، فيما أشار فرق ثالث إلى الدعم الذي سيتلقّاه النادي من وجهاء وأبناء القبيلة، بينما لم تغب التعليقات الطريفة، إلى جانب مشاركة أبناء قبائل أخرى عن التفاعل أيضًا.

وقال المغرد أبو عبدالله الروقي في تعليقه على تعيين ابن قبيلته لرئاسة الأهلي، إنه سيتخلّى عن تشجيع فريق العاصمة الرياض، نادي الهلال وينضم لتشجيع الأهلي “#أهلي_عتيبة لذلك اعتذر من العالمي والعالميين لعيون سجل دخول أهلاوي”.

#اهلي_عتيبه لذلك اعتذر من العالمي والعالميين ???????? لعيون اللابه سجل دخول أهلاوي ???????? — أبو عبدالله الروقي (@motaeb1714) April 14, 2018

ونشر أحد المغردين صورة لإناء قديم فيه حليب طازج معلقًا بالقول:”مشروب الطاقة الموسم القادم للاعبين”، في إشارة لعلاقة القبيلة وأبنائها بالإبل، وحليبها، وضمن واحد من التعليقات الطريفة على الوسم.

فيما نشر مغرد آخر مقطع فيديو لعدد كبير من أبناء القبيلة وهم يحتفلون على أصوات الشيلات (أهازيج تراثية) في إحدى المناسبات، معلقًا:” جمهور الأهلي السنة الجاية”.

وأشار المغرد خالد إلبرقاوي إلى أنه من مشجعي فريق النصر، لكنه قرر دعم فريق الأهلي ماديًا بعد تعيين أحد أبناء قبيلته رئيسًا لنادي، ناشرًا صورًا لرسالة قصيرة تظهر اشتراكه في خدمة لدعم الأندية عبر الهاتف الجوال.

#اهلي_عتيبه مع اني نصراوي لاكن تم دعم الاهلي لعيون النفيعي????????????. pic.twitter.com/ygBLJZnBX6 — خالدإلبرقاوي. (@ks5ll) April 14, 2018

واختار أحد المغردين التفاعل مع الوسم بالتفاخر بقرار تعيين النفيعي من خلال نشر “شيلة” تتغنى بالقبيلة وأمجادها، ومعلقًا بالقول شعرًا:”حنا لها حنا لها ياعتيبة/ ولا مهونة بالقبايل الثانية #أهلي_عتيبة”.

حنا لها حنا لها ياعتيبه ????????????

ولا مهونه بالقبايل الثانيه ????????????#اهلي_عتيبه pic.twitter.com/eUCrjd5ixe — الأهلي ???? سنمضي معا (@altayfy1) April 14, 2018

وعلّق ابن القبيلة، خالد العتيبي، على تعيين النفيعي بالقول:”‏#أهلي_عتيبة عتيبة خلصت من الإبل وعودت على الكورة، إذا استمر النفيعي رئيسًا للأهلي احتمال نقل مباريات الأهلي على الساحة والصحراء”.

#اهلي_عتيبه

عتيبة خلصت من الابل وعودت على الكورة ???????????? اذا استمر النفيعي رئيس للاهلي احتمال تنقل مباريات الاهلي على الساحة والصحراء ???????? — خالد العتيبي# 7ابريل (@cagyen) April 14, 2018

ومن شأن التفاعل اللافت مع تعيين “النفيعي” في رئاسة الأهلي وتلقيه بالفعل دعمًا من أبناء قبيلته، أن يعزز من حضور الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أن خسر بطولة الدوري للموسم الحالي التي حسمها فريق الهلال لصالحه.