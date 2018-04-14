ماجد النفيعي‎ رئيس النادي الأهلي السعودي: تركي آل الشيخ وعدني بمدرب عالمي (فيديو)

قال ماجد بن عائض النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد، الذي تم تكليفه من قبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعد استقالة الأمير تركي بن محمد الفيصل، أنه سيتم إحضار مدرب عالمي جديد للفريق السعودي الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين رئيس جديد للأهلي، بعد 24 ساعة من اتخاذ القرار نفسه في نادي الهلال، بتكليف سامي الجابر رئيسًا له، عقب استقالة الأمير نواف بن سعد.

وقال النفيعي في أول تصريحات تلفزيونية له بعد تعيينه رسميًا: “الله يعيننا ونستغل هذه الفرصة، ولكن يجب أن أشكر معالي تركي آل الشيخ، وما حدث هو تكليف وتشريف أني أكون على رأس هذا الكيان، وأشكر الإدارة السابقة على ما قدموه طوال العام حتى وصل للمركز الثاني في الدوري”.

أول تعليق لرئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ماجد النفيعي لـ #برنامج_الخيمة بعد تكليفه#KSA_SPORTS pic.twitter.com/d1tYIX0NFg — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 14, 2018

وأضاف: “كل إدارة لها طموح، وأحب أزف البشرى للجماهير الأهلاوية، وأتحدث الآن من منزل الأستاذ تركي آل الشيخ، وسيتكفل بإحضار مدرب عالمي على مستوى عالي لصالح النادي، وأشكره على هذه المكرمة والهدية التي اعتادناها على دعمه لجميع الأندية السعودي”.

وتابع: “الأهلي نادي كبير فيه كثير من المحترفين، وتركي وعدني بإحضار لاعبين على مستوى عالٍ ليكون الأهلي منافسًا على أعلى البطولات، نتمنى الوصول إلى عصر البطولات”.