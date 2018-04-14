استقالة رئيس النادي الأهلي السعودي تركي الفيصل وتكليف ماجد بن عائض النفيعي‎

استقالة رئيس النادي الأهلي السعودي تركي الفيصل وتكليف ماجد بن عائض النفيعي‎

المصدر: فريق التحرير

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قبول استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي السعودي.

وأصدر آل الشيخ قرارًا بتكليف ماجد بن عائض النفيعي رئيسًا ً للنادي لمدة موسم واحد، والأستاذ عبدالله بترجي نائبًا له.

وأكد آل الشيخ حرصه على تقديم كل الدعـم لإدارة النادي في المرحلة المقبلة، بما يحقق تطلعات وآمال جماهير الأهلي بصفة خاصة، والكرة السعودية بصورة عامة.

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