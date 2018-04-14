استقالة رئيس النادي الأهلي السعودي تركي الفيصل وتكليف ماجد بن عائض النفيعي‎

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قبول استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي السعودي.

وأصدر آل الشيخ قرارًا بتكليف ماجد بن عائض النفيعي رئيسًا ً للنادي لمدة موسم واحد، والأستاذ عبدالله بترجي نائبًا له.

معالي رئيس مجلس الإدارة يوافق على قبول استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي، ويصدر قراراً بتكليف ماجد بن عايض النفيعي رئيسا ً للنادي لمدة موسم واحد، والأستاذ عبدالله بترجي نائباً له pic.twitter.com/KHuNkdgGZI — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 14, 2018

وأكد آل الشيخ حرصه على تقديم كل الدعـم لإدارة النادي في المرحلة المقبلة، بما يحقق تطلعات وآمال جماهير الأهلي بصفة خاصة، والكرة السعودية بصورة عامة.