تركي آل الشيخ: مداخيل نادي الهلال لن تقل عن 160 مليون ريال الموسم المقبل

طمأن تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة في السعودية، جماهير نادي الهلال بشأن مداخيل النادي في الموسم المقبل، إذ قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنها لن تقل عن 160 مليون ريال.

وغرّد آل الشيخ قائلًا: “للتوضيح، دخل الهلال الموسم القادم لا يقل عن 160 مليون ريال عبارة عن 95 مليون رعايات وتذاكر، 45 مليون نقل تلفزيوني، 20 مليون ادعم ناديك حتى الآن”.

وكانت جماهير الهلال قد أبدت تخوفها من عدم وجود الثقل المالي المناسب بعد تعيين سامي الجابر رئيسًا للنادي؛ إلا أن الجابر هو الآخر غرّد مطمئنًا جماهير النادي بالقول: “جرت عدة مكالمات مع الأمراء الأعزاء: الوليد بن طلال وفيصل بن سلطان ونواف بن سعد وعبدالرحمن بن مساعد وأحمد بن سلطان، غمروني بتهنئتهم ووعدهم بالدعم لنادي الهلال ولي شخصيًا.. لهم منّي كل الشكر والتقدير على ما قدّموه للنادي والشكر لجميع داعميه”.

وأحرز الهلال، الخميس الماضي، لقب الدوري السعودي، لكنه ودّع دوري أبطال آسيا من الدور الأول.