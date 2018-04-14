لاعبو نادي الهلال السعودي يودّعون نواف بن سعد بصورة تذكارية (فيديو)

زار الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، لاعبي الفريق لتوديعهم بعدما قدّم استقالته، يوم الجمعة، وتولّى بدلًا منه الأسطورة سامي الجابر.

وكلّف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، نجم ومدرب الفريق الكروي الأول السابق بالهلال، سامي الجابر برئاسة مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، بعد قبول استقالة الأمير نواف بن سعد من منصبه.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة الشهير ( تويتر)، مساء أمس الجمعة:”الأخ العزيز سامي الجابر خلال مسيرته الكروية خطَّ اسمه بمداد من الذهب في التاريخ الرياضي.. ولا يخالجني شك أنه سيفعل أكثر من ذلك خلال مسيرته الإدارية في رئاسته لعشقه الهلال، وسيحقق لجماهيره طموحاتهم، وأحلامهم.. وكل التوفيق لسامي، ونادي الهلال، وكافة الأندية السعودية”.

عاجل/

وصول الأمير نواف بن سعد لمقر #الهلال pic.twitter.com/OBNjiA1hlp — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) April 14, 2018

وبخصوص استقالة الأمير نواف بن سعد من منصبه بعد حصول الهلال على لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية تواليًا، أضاف رئيس هيئة الرياضة في تغريدة أخرى:” أبلغني أخي، وصديقي الأمير نواف بن سعد قراره النهائي بعدم الاستمرار برئاسة نادي الهلال … وسيبقى سموه ذكرى عطرة في تاريخ الهلال بعد أن أمضى 3 سنوات حافلة بالعطاء.. فشكرًا لسموه باسم كل الرياضيين.. وأشكره وأثمّن له للأبد موافقته على طلبي المستمر له بتأجيل هذا القرار إلى حين نهاية الموسم”.

وتداول جمهور الهلال صورًا، وفيديوهات لاستقبال اللاعبين الأمير نواف بن سعد في النادي، والتقاط صور تذكارية معه قبل الرحيل.

???? الأمير نواف بن سعد يتحدث للاعبي #الهلال بعد استقالته. pic.twitter.com/RlI7rZJNT0 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 14, 2018

وقال الأمير نواف بن سعد للاعبين، في فيديو نُشرعلى الحساب الرسمي للهلال:”النادي برئاسة سامي الجابر سيكون أمرًا مفيدًا، وسيكمل مسيرة رؤساء ومجالس إدارات الهلال السابقة كلها، والجميع سيدعمكم، وكل ما أتمناه التوفيق لكم، وأن تستمروا على نهج الأبطال، والنادي هو المهم مهما تغيَّر الأشخاص”.

???? – لاعبو الهلال يلتقطون صورة تذكارية مع الأمير نواف بن سعد ???????? pic.twitter.com/v7CkW4VmsJ — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) April 14, 2018