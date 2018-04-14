بين وداع القحطاني ونواف بن سعد واستقبال سامي الجابر.. الهلال عاش ليلة استثنائية

عاشت جماهير نادي الهلال السعودي ليلة استثنائية بعد أن أعلن الأمير نواف بن سعد رئيس النادي استقالته من منصبه، أعقاب تتويج الفريق الأزرق بلقب الدوري السعودي للمرة الـ 15 في تاريخه.

وجاء القرار المفاجئ بتعيين سامي الجابر أسطورة نادي الهلال ونجمه الأسبق رئيسًا للنادي خلفًا لنواف بن سعد بعد نجاحات عريضة مع الزعيم.

وكانت الليلة استثنائية أيضًا بعد إعلان المهاجم الأسطوري ياسر القحطاني اعتزاله وإنهاء مسيرته الكروية بعد وصوله إلى 36 عامًا والاكتفاء بما قدمه في الملاعب.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح هذه الليلة الاستثنائية لجماهير الهلال:

اعتزال القحطاني

كان الحدث الأبرز بالنسبة للهلال متمثلًا في اعتزال ياسر القحطاني مهاجم الفريق بعد جدل واسع حول هذه الخطوة ومطالبات من البعض ورفض من البعض الآخر حول اعتزال القحطاني.

وسيطر اعتزال القحطاني على المشهد بعدما حرص الحساب الرسمي للاتحاد الدولي “فيفا” على توديع القحطاني بعد إنهاء مسيرته، كما كتب نواف التمياط نجم الكرة السعودية السابق مؤكدًا للقحطاني أنه سيظل في قلوب وعقول السعوديين بإنجازاته.

نواف بن سعد ( الإدارة في رجل ) ..

شكرًا لكل ما قدمت وبيض الله وجهك . — نواف التمياط (@altemyat) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

الله يوفقك ويسددك ابوعبدالله @SamiAlJaber — نواف التمياط (@altemyat) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

#جمهور_الزعيم_يشكر_ال_الشيخ مبروك للهلال وجمهوره وحظ أوفر للأهلي وجمهوره ، وقفات ابوناصر مشهودة وكبيرة مع الأندية كافة ومنها الهلال . — نواف التمياط (@altemyat) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

رحيل نواف بن سعد

أعلن الأمير نواف بن سعد رحيله عن منصبه نهائيًا كرئيس لنادي الهلال بعد ساعات من تتويج الفريق الأزرق بلقب الدوري السعودي.

وتبدو مسيرة نواف بن سعد على مدار السنوات الثلاث الماضية مشرفة بعدما فاز الهلال بلقبي الدوري في آخر موسمين، وكتب الصحفي السعودي عادل التويجري عبر حسابه بموقع “تويتر” عن القرار: “مسيرة ذهب ورئيس استثنائي”.

ودشن عشاق الهلال وجماهيره وسمًا تحت شعار #شكرًا_نواف_بن_سعد شارك فيه سامي الجابر رئيس النادي الجديد الذي وجه الشكر لبن سعد.

استقبال سامي الجابر

وجاء قرار تعيين سامي الجابر نجم الكرة السعودية والهلال الأسبق بمثابة خبر سار لجماهير الهلال نظرًا لأن الجابر أحد رموز النادي.

واستقبلت جماهير الهلال تعيين سامي الجابر بدعم كبير ورسائل من التهنئة بتولي المنصب الجديد كما طالبوه بنجاحات مبهرة في المرحلة القادمة.

مستقبل الهلال

صارت الأحاديث بين جماهير الهلال حول مستقبل النادي بعد هذه الليلة الاستثنائية التي شهدت رحيل رئيس حقق النجاحات وبين تعيين رئيس جديد يملك الطموح.

ووعد سامي الجابر جماهير الهلال بمستقبل مشرق ورائع وبناء فريق قوي للهلال يستطيع الفوز بالألقاب المحلية والقارية وأيضًا أعلن نيته الاستغناء عن الخماسي الأجانب المغربي أشرف بن شرقي والفنزويلي جيلمين ريفاس والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والأرجنتيني إيزيكيل سيروتي والعماني علي الحبسي حارس المرمى.