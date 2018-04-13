سامي الجابر رئيسًا لنادي الهلال السعودي بعد قبول استقالة نواف بن سعد (صورة)

أصدر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، قرارً بتكليف اللاعب الدولي السابق سامي الجابر رئيساً للهلال.

وأعلن تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تعيين سامي الجابر لاعب الهلال السابق والمنتخب السعودي، رئيساً للزعيم في الفترة القادمة.

وكان تركي آل شيخ، أعلن منذ قليل قبول استقالة نواف بن سعد رئيس الهلال السابق، ليقوم بعدها بتعين الجابر لمدة موسم على أن يقوم بتشكيل مجلس إدارة الفريق خلال أسبوع من تاريخه.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لأخ العزيز “سامي الجابر رئيسا للهلال، في مسيرته الكروية خط اسمه بمداد من الذهب في التاريخ الرياضي. لا يخالجني شك أنه سيفعل أكثر من ذلك في مسيرته الإدارية في رئاسته لعشقه الهلال. وسيحقق لجماهيره طموحاتهم وأحلامهم. كل التوفيق لسامي ونادي الهلال وكافة الأندية السعودية”.