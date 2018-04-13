استقالة نواف بن سعد من رئاسة نادي الهلال السعودي بعد التتويج بالدوري

تقدم الأمير نواف بن سعد باستقالته من رئاسة نادي الهلال السعودي، عقب تتويج الفريق الأول بلقب دوري المحترفين.

وكشفت تقارير صحفية أن أعضاء شرف النادي يعملون حاليًا على إقناع رئيس الهلال بالاستمرار، حيث سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث الوضع.

وكشفت تلك المصادر عن أن الأقرب لخلافة بن سعد في رئاسة نادي الهلال سيكون الأمير خالد بن الوليد بن طلال.

قرار الاستقالة جاء بعد إعلان ياسر القحطاني قائد نادي الهلال السعودي اعتزاله كرة القدم، من خلال مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” في سابقة تحدث لأول مرة.

ونشر القحطاني مقطع فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر وهو يخلع قميص الهلال ويضع وشاح النادي، ليُعلن أنه بدأ مرحلة جديدة كمشجع مع النادي.