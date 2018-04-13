اعتزال ياسر القحطاني.. هكذا ودّع السعوديون قائد نادي الهلال بعد تعليق حذائه

أعلن ياسر القحطاني قائد نادي الهلال السعودي اعتزاله كرة القدم، من خلال مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” في سابقة تحدث لأول مرة.

ونشر القحطاني مقطع فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر وهو يخلع قميص الهلال ويضع وشاح النادي، ليُعلن أنه بدأ مرحلة جديدة كمشجع مع النادي.

وفي أول رد فعل رسمي على القرار، أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن تحمله تكاليف إقامة مهرجان اعتزال القحطاني، في الوقت الذي يحدده اللاعب.

وتحت هاشتاغ #اعتزال_ياسر_القحطاني” غرد عدد من الإعلاميين والشعراء والدعاة والجماهير، لوداع ياسر عن الملاعب.

وغرد الإعلامي وليد الفراج قائلًا: “اتخذت القرار الصحيح لتبقى في عيون الملايين نجمًا كبيرًا وتاريخًا حافلًا بالإنجازات، شكرًا على كل ما قدمته لبلادنا ثم لناديك العظيم وشكرًا بحجم الملايين من محبي كرة القدم الذين أسعدتهم، لن ننساك”.

اتخذت القرار الصحيح لتبقى في عيون الملايين نجما كبيرا وتاريخا حافلا بالانجازات ، شكرًا على كل ما قدمته لبلادنا ثم لناديك العظيم وشكرا بحجم الملايين من محبي كرة القدم الذين أسعدتهم ، لن ننساك ???? #اعتزال_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/RTX4LX3OVt — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

واكتفى الشاعر فهد المساعد بجملة فوق صورة النجم المعتزل قال فيها: “واحدة شكرًا ياسر القحطاني.. شكرًا يا زعيم”.

وقالت المغردة السعودية “ريم الزهراني”: “هل انتهت قصة المهاجم الأكثر تكاملًا بالكرة السعودية؟ سنحتاج لعقود لنحصل على لاعب بـ ربع إمكانياته.. ٰ ضحّى بالكثير من أجل الهلال، حينما يعتزل لاعب بحجم ياسر لا يمكنك تجاوز الأمر بـ سهولة وتقلب الصفحة، بل سـتضطر لإغلاق الكتاب والاحتفاظ به في سجلات التاريخ.

كما غرد الإعلامي عبدالكريم الجاسر قائلًا: ” شكرًا بحجم ما للهلال في قلبك من محبة يابوعزوز.. خدمت الكرة السعودية وضحيت لأجلها ولعشقك الهلال صنعت التاريخ في مرحلة مهمة من تاريخنا الرياضي.. أسأل الله لك التوفيق في حياتك الخاصة بعد أن نجحت في تحقيق الألقاب والإنجازات.. ستظل رمزًا من رموز الزعيم”.

شكرا بحجم ماللهلال في قلبك من محبه يابوعزوز.. خدمت الكرة السعودية وضحيت لأجلها ولعشقك الهلال صنعت التاريخ في مرحلة مهمة من تاريخنا الرياضي.. اسأل الله لك التوفيق في حياتك الخاصة بعد ان نجحت في تحقيق الألقاب والانجازات..ستظل رمزا من رموز الزعيم #اعتزال_ياسر_القحطاني — عبدالكريم الجاسر (@aaaljasser) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

ونشر الإعلامي ماجد التويجري رسالة للقحطاني قال فيها: “ياسر يا كاسر يا فنان .. القناص بكى أمس فرحًا بإنجاز للزعيم واليوم أبكاني حزنًا بتعليقه للقميص.. وداعًا لأهم شخص في قلبي عرفته في الوسط الرياضي”.

ياسر ياكاسر يافنان ..القناص بكى أمس فرحا” بإنجاز للزعيم واليوم أبكاني حزنا” بتعليقه للقميص وداعا” لأهم شخص في قلبي عرفته في الوسط الرياضي @Y20 #اعتزال_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/uqEXNbVlGY — ماجد التويجري (@Mtwaijari) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

وكتب الداعية الإسلامي عائض القرني بيت شعر قال فيه: “اعتزلت ولكنك لازلت محبوبًا، واسمك في سجل الفضل مكتوبًا”.

اعتزلت ولكنك لازلت محبوباً،

واسمك في سجل الفضل مكتوباً.@Y20

#اعتزال_ياسر_القحطاني — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

القحطاني المولود في عام 1982 انضم إلى صفوف الهلال في عام 2005 قادمًا من القادسية، وفي عام 2011 خرج القحطاني إلى صفوف العين الإماراتي على سبيل الإعارة قبل أن يعود من جديد للزعيم.

وشارك القحطاني مع المنتخب السعودي في كأس العالم في عام 2006 بألمانيا وسجل هدفًا في مرمى تونس.

ولعب مع الزعيم في 156 مباراة مسجلًا 88 هدفًا.