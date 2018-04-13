ياسر القحطاني قائد نادي الهلال السعودي يثير الجدل حول اعتزاله لكرة القدم (فيديو)

أثار ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال السعودي التكهنات حول مصيره خلال الفترة المقبلة، بعد نشره مقطع فيديو قصيرًا، اليوم الجمعة، وهو يبدل التيشيرت الخاص به داخل غرفة ملابس الهلال.

ونشر القحطاني فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” ظهر فيه داخل غرفة الملابس، يقوم بتبديل التيشيرت الخاص به ويضعه في مكانه المخصص له بالغرفة، ويضع شارة الكابتن عليه”.

وأثار المقطع العديد من التكهنات حول استمراره مع الهلال خلال الفترة القادمة أو انتقاله إلى وجهة أخرى.

ورفع ياسر القحطاني كأس الدوري ثلاث مرات وهو كابتن الفريق، حيث تعرض اللاعب لانتقادات كثيرة؛ بسبب تراجع مستواه الفني حيث طالبته جماهير الفريق بالرحيل قبل أن يفرض عليه.

ودخل اللاعب مؤخرًا في خلاف كبير مع الإعلاميين بعدما وصف كثير منهم بلفظ “إمعة”، وهو ما عرّضه لانتقادات بالغة من تركي آل الشيخ قبل أن يتدخل رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد وجماهير الفريق للدفاع عنه.

ويعد القحطاني واحدًا من الصفقات الأكثر جدلًا في الكرة السعودية، بعد انتقاله من القادسية للهلال وسط منافسة شرسة من الاتحاد، حيث انتقل وقتها برقم خيالي بلغ 40 مليونًا.

من جهة أخرى كشفت قالت تقارير صحفية أن اللاعب أسامة هوساوي نجم نادي الهلال قد ينتقل لصفوف العميد في الفترة القادمة.

ونشرت صحيفة “الجزيرة” تقريرًا قالت فيه إن الموسم القادم ربما يكون الموسم الختامي لكلاً من هوساوي وحسن معاذ مع ناديهما السابق الوحدة بدعم من تركي آل الشيخ.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحاتٍ صحفية لبرنامج في المرمى قال فيها: “انتهت علاقتي بالهلال بعد نهاية الموسم ولم أحدد وجهتي المقبلة حتى الآن بسبب تركيزي على اعداد المنتخب السعودي للمونديال”.