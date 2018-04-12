النادي الأهلي يختتم مشواره في الدوري السعودي بالفوز على أحد (فيديو)

اختتم النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم بتغلبه 1-0 على ضيفه أحد، اليوم الخميس، في الجولة السادسة والعشرين (الأخيرة) للمسابقة.

لم يكن فوز الأهلي كافيًا لتتويج الفريق بلقب الدوري السعودي، بعدما ظل في المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة خلف الهلال (المتصدر)، الذي توج باللقب عقب فوزه الكبير 4-1 على ضيفه الفتح في لقائهما الذي جرى بنفس التوقيت ضمن المرحلة ذاتها.

في المقابل، ظل أحد قابعًا في مؤخرة الترتيب برصيد 18 نقطة، ليخوض ملحق الصعود والهبوط.

أحرز ليوناردو هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 39.

وكان الأهلي يأمل في الفوز على أحد، انتظارًا لتعثر الهلال أمام الفتح من أجل التتويج باللقب.