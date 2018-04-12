مباراة النادي الأهلي ضد أحد.. 4 أمور يجب أن تعرفها قبل جولة الحسم بالدوري السعودي

لن تكون مهمة الأهلي سهلة في حسم لقب الدوري السعودي أمام ضيفه أحد، مساء الخميس، في استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “الشرائع” بالجولة السادسة والعشرين لدوري المحترفين السعودي.

ولا يملك لاعبو الأهلي الفرصة بين أقدامهم فمهتهم مرتبطة بالهلال المتصدر الذي يبحث عن التتويج بالبطولة خلال مباراته الأخيرة أمام الفتح والفوز يكفل له ذلك.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

وترصد “إرم نيوز” بعض الأمور الخاصة بمباراة الأهلي وأحد.. فإلى السطور التالية:

النادي الأهلي لا يخسر ضد أحد

لم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام أحد خلال 7 مباريات جمعت الفريقين، وفاز الأهلي في 6 مباريات وتعادلا في آخر لقاء بهدفين لكل منهما.

ويسعى الأهلي لاستمرار التفوق على حساب أحد خلال المواجهة بين الفريقين بالجولة السادسة والعشرين للدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 52 نقطة ويحتل أحد المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

غياب عمر السومة

أعلن النادي الأهلي في الساعات الأخيرة قبل مباراة أحد قرارًا إداريًا بخصوص السوري عمر السومة هداف الفريق نظرًا لاعتراضه على استبداله في مباراة الهلال الماضية بالدوري.

وقرر الأهلي تغريم السومة 200 ألف ريال سعودي لاعتراضه على مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني بشكل غير لائق أمام الجميع بجانب استبعاده من المباراة بقرار تأديبي.

ويعد غياب السومة عن صفوف الأهلي في هذه المواجهة إحدى الأمور المهمة بالنسبة للأهلي فربما يكون سلاحًا إيجابيًا في ظل ابتعاد السومة عن أدائه المعهود بخلاف أنه يبث الانضباط من جديد في تشكيلة الأهلي.

ويتأثر الأهلي بكل تأكيد بغياب السومة صاحب الـ11 هدفًا بالدوري؛ ولكن هناك بدائل تستطيع أن تلعب نفس الدور على رأسها المهاجم مهند عسيري الذي ظهر بشكل كبير في فترة إصابة السومة بجانب المصري مؤمن زكريا.

وأكد مؤمن سليمان، مدرب الشعلة السعودي، لـ”إرم نيوز” أن غياب عمر السومة إيجابي عن الأهلي لأنه يعطي انطباعًا للاعبين أنه لا أحد فوق الفريق واعتراض السومة لم يمر مرور الكرام وسيكون له تأثير إيجابي على أداء اللاعبين كفريق واحد.

وأضاف: “ريبروف يستطيع تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بدون السومة ولكن الأهم ألا يفوز الهلال وهو ما لا يضمنه لاعبو الأهلي بعدما أضاعوا فرصة الحسم بأقدامهم في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال”.

ريبروف مدرب النادي الأهلي السعودي والمهمة الصعبة

يدرك ريبروف أن مهمته باتت صعبة وأنه يقضي أيامه الأخيرة في قلعة الكؤوس خاصة في ظل الاحتقان بينه وبين العديد من لاعبي الفريق وعلى رأسهم السومة.

ويعتمد ريبروف على مثلث هجومي يضم عبد الفتاح عسيري ومهند عسيري والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا لقيادة الخط الأمامي بجانب وجود اليوناني إيوانيس فيتفايدزيس كحل بديل.

ويراهن ريبروف على منظومة وسط الملعب بوجود القائد تيسير الجاسم بجانب الأسترالي مارك ميليجان وحسين المقهوي.. مع رباعي الدفاع عقيل الصحبي ومعتز هوساوي وسعيد المولد ومنصور الحربي والحارس محمد العويسز

أحد متذيل ترتيب الدوري السعودي

لم يقدم أحد المستويات الكبيرة على مدار بطولة الدوري واحتل المركز الأخير وينتظر خوض الملحق الفاصل للبقاء بالدوري أو توديعه.

ويقود فريق أحد المدرب التونسي ماهر الكنزاري الذي سبق له العمل بنادي الترجي التونسي، ويعد هشام السيفي أحد أخطر لاعبي الفريق وهو هدافه بعدما سجل 5 أهداف في بطولة الدوري بجانب محسن الخالدي وأداما كيتا لاعب الوسط.