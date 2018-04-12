صور من أول سباق دراجات “نسائي” في تاريخ السعودية.. وهذا ما قالته الفائزات

تطمح أروى العامودي الفائزة بالمركز الأول في أول سباق دراجات نسائي بتاريخ المملكة العربية السعودية إلى تطوير مهاراتها في سباق أطول وأسرع حتى الوصول للأولمبياد بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ.

وقال العامودي بعد الفوز بسباق الدراجات :”بعد هذا السباق أطمح لتطوير مهاراتي للمشاركة في سباقات أطول وأكبر، حتى الوصول للأولمبياد، وكل ذلك بتشجيع من أهلي، ومجتمعي، وبلادي”.

واستضاف جدة أول سباق نسائي للدراجات في تاريخ المملكة العربية السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه ضمن فعاليات يوم الصحة العالمي.

وارتفع عدد المشاركات بالسباق من 30 كما أعلن للمرة الأولى إلى 47 متسابقة بين هواة ومحترفين.

وكانت مسافة السباق 10 كيلومترات.

وقالت الفائزة بالمركز الثاني وتدعى منال :”السباق يعد نقطة تحول كبيرة في تاريخ المرأة السعودية، لافتة إلى سعادتها بمشاركتها في السباق وفوزها بالمركز الثاني في أول سباق دراجات للسيدات في المملكة”.

وأضافت الفائزة بالمركز الثالث لصحيفة عكاظ نديمة أبو العنين :”سعيدة بالمشاركة في أول سباق دراجات للسيدات في المملكة، وبفوزي بالمركز الثالث، وأرغب في المشاركة في سباقات قادمة”.

كانت المملكة العربية السعودية قد استضافت قبل أشهر ماراثون نسائي للمرة الأولى أيضًا.