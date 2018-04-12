5 ألغام اجتازها الهلال في طريق التتويج بالدوري السعودي

حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي للمرة 15 في تاريخه، بعد فوز عريض على ضيفه الفتح بنتيجة 4/1، مساء الخميس، في الجولة السادسة والعشرين والأخيرة للبطولة.

وأصبح الهلال بطلًا للدوري للموسم الثاني على التوالي بعد منافسة مع الأهلي حتى الجولة الأخيرة، ولكن الزعيم حسم الأمور وحصد الفوز الذي ضمن له التتويج بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة.

وترصد “إرم نيوز” أبرز الألغام والصعوبات التي اجتازها الهلال في مشوار اللقب، فإلى السطور القادمة:

الصدمة الآسيوية

تلقى الهلال خلال الموسم الحالي صدمتين نتيجة مشاركته في دوري أبطال آسيا، بعد أن خسر اللقب في المباراة النهائية الموسم الماضي على يد أوروا ريد دياموندز الياباني.

وكانت الصدمة الأكبر بالخروج المبكر من دوري الأبطال في العام الحالي، بعدما ودّع الفريق من مرحلة المجموعات وهو ما أثر على الدعم الجماهيري للهلال بجانب التشكيك في قدرته على الحفاظ على لقب الدوري.

وأكد أحمد علي مهاجم الهلال السعودي الأسبق ومنتخب مصر لشبكة “إرم نيوز” أن الزعيم كبير والكبار لا يعرفون الضياع وفقدان الأمل في التتويج حتى النهاية.

وأضاف: ” الهلال أضاف لقبًا جديدًا رغم كل الصعوبات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يعكس قوة شخصية الهلال وإدارته وجماهيره ولاعبيه”.

إصابة كارلوس إدواردو

تعد إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو صانع ألعاب الفريق من الأزمات العنيفة التي ضربت الهلال؛ لأن إدواردو قدّم موسمًا ممتازًا مع الهلال وساهم في وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت إصابة إدواردو ضربة موجعة للفريق بعد ضياع بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب أن الفريق تعرض لموجة من الإصابات على مدار الفترة الماضية مثل السوري عمر خربين وأيضًا عبدالله عطيف والحارس عبدالله المعيوف.

رحيل سالم الدوسري

افتقد الهلال أيضًا خدمات نجمه سالم الدوسري الذي رحل في شهر يناير الماضي إلى فياريال الإسباني بتوصية من هيئة الرياضة السعودية؛ من أجل تطبيق تجربة الاحتراف قبل بطولة كأس العالم 2018.

ويأتي رحيل الدوسري بمثابة الضربات الموجعة بالنسبة للهلال، خاصة أن الأرقام تؤكد أن الدوسري في الموسم الحالي وقبل رحيله للدوري الإسباني سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

رحيل دياز

تعرض الهلال لهزة قوية بعد رحيل مديره الفني الأرجنتيني المخضرم رامون دياز، بعد تراجع النتائج ونزيف النقاط وخاصة في دوري أبطال آسيا.

وراهن البعض على ضياع الدوري من الهلال بعد رحيل رامون دياز، خاصة في ظل قدرات المدرب الأرجنتيني وسيطرته على اللاعبين وأسلوبه التكتيكي المميز.

أزمات إعلامية وانتقادات مثيرة

دخل لاعبو الهلال في أزمات إعلامية وانتقادات مثيرة في المرحلة الماضية، على رأسهم ياسر القحطاني نجم الفريق الأسطوري الذي دخل في سجال مع الإعلاميين؛ بسبب استمرار طرح فكرة اعتزاله.

وتكرر نفس الأمر في أزمة المهاجم السوري عمر خربين، وتأكيد البعض رحيله للدوري الإماراتي وتحديدًا إلى العين وهو ما تسبب أيضًا في جدل كبير.