جماهير نادي الهلال السعودي تحتفل بلقب الدوري السعودي بهذه الطريقة (فيديو)

احتفلت جماهير نادي الهلال السعودي بإحراز لقب دوري المحترفين السعودي، خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقها أمام الفتح، في الجولة الختامية.

وقامت الجماهير الهلالية بإضاءة الكشافات في إشارة للتعبير عن فرحتها.

رسمياً الهلال بطلاً للدوري السعودي للمرة الخامسة عشر في تاريخه

ألف مبروك لكل عشّاق الزعيم ????#الهلال_الفتح #دوري_بلس pic.twitter.com/Kia24HmAHl — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

وأحرز نادي الهلال لقب الدوري السعودي بعد فوزه 4/1 على منافسه الفتح في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي، على استاد جامعة الملك سعود.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 56 نقطة في الصدارة، متفوقًا بنقطة وحيدة عن منافسه الأهلي الذي تغلب 1/0 على أحد ليحل في مركز الوصيف.

وهذا اللقب الخامس عشر للهلال في بطولة الدوري السعودي والثاني على التوالي، علمًا أنه تفوق الموسم الماضي على الأهلي أيضًا.

ويمثل التتويج بلقب الدوري تعويضًا لجماهير الهلال عن الفشل الآسيوي، إذ ودّع الزعيم البطولة من دور المجموعات.