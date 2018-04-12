شاهد.. ياسر القحطاني يرفع لقب الدوري السعودي (فيديو)

تسلّم المهاجم المخضرم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال كأس الدوري السعودي من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد فوزه باللقب عقب تغلبه 4/1 على منافسه الفتح.

وتسلّم القحطاني كأس البطولة إلى جانب زملائه في نادي الهلال وسط فرحة عارمة من اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

واحتفظ الهلال بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي عقب فوزه الكاسح على منافسه الفاتح 4/1 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وسجل النجم السوري عمر خربين 3 أهداف (هاتريك) ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية على استاد جامعة الملك سعود.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 56 نقطة في الصدارة ويأتي الأهلي ثانيًا بـ 55 نقطة. الذي تغلب 1/0 على أحد في الجولة ذاتها.

ورفع عمر خربين رصيده من الأهداف إلى 13 في جميع المسابقات وهو الهداف الحالي لنادي الهلال.

رفع لاعبي الهلال كأس بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2017 – 2018#الهلال_الفتح#الهلال_بطل_الدوري#برو_سبورت pic.twitter.com/KpOSZCKtx7 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) April 12, 2018

محمد الشلهوب و ابنته البندري في لقطة مع معالي المستشار تركي آل الشيخ#الهلال_بطل_الدوري #KSA_SPORTS pic.twitter.com/YqHuoOlS7V — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 12, 2018

فرحة عضو شرف الهلال الأمير الوليد بن طلال . pic.twitter.com/RW3uUSoiPE — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) April 12, 2018