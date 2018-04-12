نادي الهلال بطلًا للدوري السعودي للمرة الخامسة عشرة

أحرز نادي الهلال لقب الدوري السعودي، بعد فوزه 4/1على منافسه الفتح في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي، على استاد جامعة الملك سعود.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 56 نقطة في الصدارة، متفوقًا بنقطة وحيدة عن منافسه الأهلي الذي تغلب 1/0 على أحد ليحل في مركز الوصيف.

وافتتح النجم السوري عمر خربين التسجيل مبكرًا بعد مرور 8 دقائق على بداية الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة رائعة.

وأضاف خربين الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد تمريرة طولية من ياسر الشهراني، فشل لاعبو الفتح في التعامل معها ليودعها خربين في الشباك بسهولة.

وضاعف المهاجم السوري الهدف الثالث للهلال (الهاتريك) مستغلًا تمريرة من إزكويل سيروتي، ليسدد وسط مرمى حارس الفتح علي المزيدي، ليصبح خربين أول لاعب يسجل الهاتريك على ملعب محيط الرعب.

وسجل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 40، بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي الهلال، قبل أن تصل إلى بنشرقي الذي سددها قوية في مرمى الفتح.

وهذا اللقب الخامس عشر للهلال في بطولة الدوري السعودي والثاني على التوالي، علمًا أنه تفوق الموسم الماضي على الأهلي أيضًا.

ويمثل التتويج بلقب الدوري تعويضًا لجماهير الهلال عن الفشل الآسيوي، إذ ودّع الزعيم البطولة من دور المجموعات.