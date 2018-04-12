أهداف مباراة الهلال والفتح.. هاتريك لعمر خربين وأشرف بن شرقي يضيف الرابع (فيديو)‎

افتتح النجم السوري عمر خربين التسجيل لفريقه الهلال في مباراته أمام الفتح في الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي، على استاد جامعة الملك سعود (محيط الرعب).

جاء هدف عمر خربين بعد مرور 9 دقائق على بداية الشوط الأول من تسديدة من ركلة حرة مباشرة رائعة، وأضاف خربين الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد تمريرة طولية من أسامة هوساوي وضعها خربين بسهولة في شباك الفتح.

وأكمل عمر خربين ثلاثية الهلال في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية ليسددها وسط مرمى الفتح.

وسجل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 40 بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي الهلال قبل أن يمررها ياسر الشهراني إلى بنشرقي الذي سددها قوية في المرمى.

ويحتاج الهلال إلى تحقيق الفوز لضمان الحفاظ على اللقب، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي وأحد في التوقيت ذاته.

ويملك الهلال 53 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي مطارده الوحيد.

وخسارة أو تعادل الهلال مع فوز الأهلي تعني ذهاب اللقب إلى الأهلي.

والهلال هو حامل لقب نسخة الموسم الماضي 2016/2017، في حين أحرز الأهلي لقب الموسم قبل الماضي 2015/2016.