مباراة الهلال والفتح.. لمن الغلبة منذ بداية عهد الاحتراف؟

يستضيف نادي الهلال اليوم الخميس منافسه أُحد في الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي، على استاد جامعة الملك سعود.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز للتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي.

ويبدو الهلال المرشح الأبرز لتحقيق الفوز، والحفاظ على لقب الدوري، وتعويض الإخفاق القاري.

ومنذ انطلاق عهد الاحتراف في الدوري السعودي موسم 2008/2009 تقابل الهلال والفتح في 17 مباراة، وكان الفوز من نصيب الهلال في 13 مباراة منها، مقابل فوزين فقط للفتح، وحسم التعادل مباريات الفريقين في مناسبتين.

ومنذ موسم 2008/2009 نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في 3 مناسبات، في حين فاجأ الفتح الجميع وأحرز لقب الدوري موسم 2012/2013.

وكان أبرز فوز للهلال بنتيجة 5/0 في مارس 2012، في حين تغلّب الفتح 2/1 ذهابًا، وبنفس النتيجة إيابًا عندما أحرز اللقب موسم 2012/2013.

وتاريخيًا ومنذ بداية الدوري السعودي موسم 1976/1977 أحرز الهلال لقب الدوري 14 مرة مقابل لقب وحيد للفتح.