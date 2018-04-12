مباراة الأهلي وأحد.. هل ينشغل لاعبو “الراقي” بنتيجة الهلال والفتح؟

استبعد حسين المقهوي لاعب النادي الأهلي السعودي، تأثر أداء فريقه أمام أحد في ختام الدوري السعودي للمحترفين نظير التعادل السلبي أمام الهلال، أو حتى أحداث مباراة الهلال والفتح.

وقال المقهوي قبيل انطلاق المباراة: “مباراة الهلال والفتح لن تؤثر في أداء الأهلي فنيًا داخل أرضية الملعب أمام أحد، من الطبيعي أن يتبادر إلى أذهاننا ما ستؤول إليه نتيجة لقاء الهلال والفتح، ولكن هذا لا يعني أن نشغل بالنا بشكل كبير بهذا اللقاء”.

وأضاف “لن يكون هناك أي تأثير إطلاقًا، نتيجة مباراة لم ترضنا إذ كنا نرغب بالفوز ولكن لم نوفق، ما زالت حظوظنا قائمة، ولن تتحدد ملامح وهوية البطل إلا بانتهاء لقاءات اليوم”.

وأضاف “سنلعب من أجل الفوز ولا شيء غيره، نعلم تمامًا أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ولا يوجد مستحيل، لذا سنلعب ونترك باقي الأمور إلى ما بعد صافرة النهاية”.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة في حسم لقب الدوري السعودي أمام ضيفه أحد، مساء الخميس، في استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “الشرائع” بالجولة السادسة والعشرين لدوري المحترفين السعودي.

ولا يملك لاعبو الأهلي الفرصة بين أقدامهم فمهمتهم مرتبطة بالهلال المتصدر الذي يبحث عن التتويج بالبطولة خلال مباراته الأخيرة أمام الفتح والفوز يكفل له ذلك.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

لم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام أحد خلال 7 مباريات جمعت الفريقين، وفاز الأهلي في 6 مباريات وتعادلا في آخر لقاء بهدفين لكل منهما.

ويسعى الأهلي لاستمرار التفوق على حساب أحد خلال المواجهة بين الفريقين بالجولة السادسة والعشرين للدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 52 نقطة ويحتل أحد المركز الأخير برصيد 18 نقطة.