مباراة الهلال ضد الفتح.. ردود فعل غاضبة بعد تعليق إيقاف ساندرو سانتوس

أثار قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتعليق عقوبة الإيقاف الموقعة بحق ساندرو سانتوس لاعب الفتح، ردود قعل غاضبة بين جماهير نادي الهلال، الذي يواجه الفتح في موقعة حاسمة لتحديد بطل الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لاستقبال الفتح الليلة، على ملعب جامعة الملك سعود، والفوز يضمن له التتويج بلقب الدوري السعودي بغض النظر عن مباراة الأهلي مع أحد.

ويتقدم الهلال على الأهلي بفارق نقطة واحدة في صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي.

#يصعب_على_المدرب_تعديل_خطته

وسخرت جماهير نادي الهلال من قرار لجنة الانضباط التي بررت رفع الإيقاف عن اللاعب بأن الإيقاف جاء قبل 24 ساعة من المباراة، بما لا يسمح لمدرب الفتح بتغيير خطته التي تعتمد على تواجد اللاعب أساسيا.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم أوقف اللاعب قبل يومين، ثم عاد ورفع الإيقاف بعد استئناف للجنة الانضباط.

بغض النظر عن صياغة المادة ١٤٩ التي لاتنطبق على حالة اللاعب ساندرو إلا إنه لم يرد في نصها عبارة تعليق عقوبة !#لجنة_الانضباط_والأخلاق

#يصعب_علي_المدرب_تعديل_خطته pic.twitter.com/cBTg3qJ3sb — تركي العُمري (@Talomari_law) April 12, 2018

ودشنت جماهير الهلال هاشتاغ #يصعب_علي_المدرب_تعديل_خطته الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ سخرت الجماهير الهلالية وأبدت غضبها من القرار المفاجئ.

وغرّد الإعلامي حمد الصويلحي :”أتوقع أن تتقدم إدارة #الهلال بطلب عدم تعليق العقوبة لأن المدرب براون بنى خطته على عدم تواجد ساندرو الفتح و#يصعب_على_المدرب_تعديل_خطته “.

وقال الإعلامي خالد القحطاني :”لو افترضنا أن بروان بنى خطته على عدم وجود ساندرو كلاعب مؤثر سيواجهه، يتقدم للاستئناف ؟”.

وغرد بدر الصقري :”بغض النظر عن صحة القرار من عدمه وبغض النظر عن كل المسوغات التي أدت لاتخاذه ثم التراجع عنه، أعتقد بأن التوقيت والمصدر وجزئية ( يصعب على المدرب تغيير خطته) كفيل بأن يعري اتحاد القدم ويضعه على المحك.

“اتحاد عزت يا عزتي لك !!”.

لو افترضنا أن بروان بنى خطته على عدم وجود ساندرو كلاعب مؤثر سيواجهه، يتقدم للاستئناف ؟! ???? pic.twitter.com/ryeGrSjwyO — خالد القحطاني (@khaled_q28) April 12, 2018

وغرد تركي العامري :”بغض النظر عن صياغة المادة ١٤٩ التي لا تنطبق على حالة اللاعب ساندرو إلا إنه لم يرد في نصها عبارة تعليق عقوبة !”.

وغرد عبدالرحمن أباعود :”وفقًا للمادة الـ 34 بند 2 ، بإمكان إدارة #الهلال أن تتقدم بمذكرة احتجاج في حال مشاركة اللاعب ساندرو، وفي حال تم رفض احتجاجه بإمكانه الاستئناف وفي حال رفض الاستئناف باستطاعته التوجه لجهات تحكيم أعلى والاستناد إلى لوائح اتحاد القدم”.