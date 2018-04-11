‏‫شرط جديد لظهور أي إعلامي رياضي سعودي في الفضائيات.. تعرّف عليه

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية تعميمًا للقنوات الفضائية والإذاعية المرخصة كافة، مفاده الالتزام بعدم ظهور أي إعلامي رياضي على شاشتها أو أثيرها إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة الإعلام من قِبل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

وأكدت الهيئة في تعميمها الصادر، اليوم، أنه سيتم تطبيق النظام بحق من يخالف هذه التعليمات، رغبةً في المساهمة مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بتأسيس إعلام رياضي محترف ومتميز، يساعد على رفع مستوى القطاع الرياضي، وينمي روح المنافسة، ويحد من التجاوزات والإساءات والتعصب الرياضي.

وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قال إنه بدأ في فترة سابقة باستقبال طلبات العضوية عبر البوابة الإلكترونية للاتحاد، ويستعد حاليًا لإصدار الدفعة الأولى من البطاقات خلال الأسبوع المقبل، إذ تلقى الاتحاد أكثر من 430 طلبًا للعضوية.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تلزم الإعلاميين الرياضيين باستخراج رخص مزاولة المهنة من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) ١١ أبريل، ٢٠١٨

آل الشيخ يوجه بعلاج خميس العويران

من جهة أخرى، كشف اللاعب الدولي السابق سعيد العويران أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أصدر توجيهًا بعلاج خميس العويران نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، ونجم فريقي الهلال والاتحاد السابق، مع تحمُّله نفقات العلاج.

وقال العويران في تغريدة له: إن آل الشيخ كعادته هو القلب النابض للرياضة السعودية، وقد بادر بتخفيف معاناة الرياضيين، وأضاف: “ما نلحق جزاك يا بو ناصر”.

ولعب خميس العويران البالغ من العمر 44 سنة لفريق الهلال من 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد، من 2001 إلى 2007، كما لعب للمنتخب السعودي بين عامي 1994 و2004، حتى اعتزاله دوليًّا، ثم اعتزل الكرة بعد نهاية عقده مع الاتحاد.