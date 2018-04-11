مباراة الهلال ضد الفتح.. إيقاف محترف مهم ومكافآت خيالية من النادي الأهلي تُشعل أجواء المواجهة

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم المحترف ساندرو، ليغيب عن مباراة الفريق القادمة، غدًا الخميس، أمام الهلال وذلك بداعي استخدام العنف في لعبه أمام النصر في المباراة السابقة.

واتهمت الجماهير السعودية اللجنة بمحاباة الهلال، حيث قالت إن القرار اتخذ سريعًا لخدمة الفريق الأزرق قبل مواجهة الفتح المفصلية في تحديد بطل الدوري.

وقارنت الجماهير موقف اللجنة مع اللاعب بمواقف أخرى مع لاعبي الهلال مثل سلمان الفرج، حيث قالت إن اللجنة اتخذت القرار بمنتهى السرعة قبل مواجهة فريقه الفتح أمام الهلال.

إلى ذلك، كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي عن أن رجال أعمال محبين للنادي الجداوي قد وعدوا لاعبي الفتح بمكافآت خيالية، حال تحقيقهم أي نتيجة إيجابية أمام الهلال.

ويلتقي الهلال مع الفتح في ختام مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يلزم الهلال الفوز بأي نتيجة على الفتح لتحقيق لقب الدوري دون النظر لنتيجة مباراة الأهلي مع أحد.

وبحسب تلك المصادر، فإن رجال أعمال محبين للأهلي وعدوا لاعبي الفتح بمكافآت خيالية حال تحقيقهم الفوز أو التعادل مع الهلال، حتى تكون بطولة الدوري مهيأة للأهلي حال فوزه على أحد.

وستكون مشاركة عمر السومة في مباراة الفريق محل شكٍ كبير، بعدما رفض سيرجي ريبروف تواجد اللاعب في تدريبات الفريق الأخيرة، وأصر على إجرائه تدريبات انفرادية على خلفية الأزمة التي حدثت بين الطرفين في مباراة الفريق أمام الهلال مؤخرًا.