سجل الفتح أمام نادي الهلال يخيف الأهلي في ليلة حسم لقب الدوري السعودي

بعدما فرط الأهلي في فرصته سيضع آماله في استعادة لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بين يدي الفتح الذي يواجه نادي الهلال، غدًا الخميس، في ختام البطولة.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 53 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة عن الأهلي.

وحصل الأهلي على فرصة إحياء آماله في استعادة اللقب لكنه اكتفى بالتعادل بدون أهداف ضد الهلال يوم السبت لتتعلق آماله بالفتح.

لكن سجل الفتح بطل المسابقة في 2012-2013 لا يبعث على التفاؤل إذ خسر 13 مباراة في 17 مواجهة ضد الهلال واكتفى بالفوز عليه مرتين والتعادل في مثلهما.

ولم يفز الفتح على الهلال منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012 وهو الموسم الذي انتصر فيه مرتين على منافسه وشهد فوزه باللقب.

ويقدم الفتح أداء جيدًا هذا الموسم ويحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وقال خوان براون، مدرب الهلال الذي تولى المسؤولية بعد رحيل مارسيلو دياز: “يجب أن نبذل كل ما لدينا لحصد اللقب. نعلم صعوبة المنافس الذي يقدم أداء جيدًا ويحقق نتائج إيجابية للغاية هذا الموسم لكننا نسعى للفوز.

“نسعى لإيقاف كل نقاط القوة في الفتح. يجب أن نتحلى بالصبر وعدم تعجل تسجيل الأهداف”.

وأضاف: “اجتمعت مع اللاعبين وتحدثنا حول أهمية المباراة”.

ويريد براون ختامًا جيدًا لفترة صعبة مع الهلال إذ ودع دوري أبطال آسيا بعدما خسر في النهائي في الموسم الماضي تحت قيادة دياز.

وستأمل جماهير الهلال في ألا تندم على إهدار محمد كنو فرصة حسم اللقب ضد الأهلي.

وانفرد البديل كنو بمرمى محمد العويس لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر وكان يبكي بعد المباراة.

وسيكون الأهلي في مواجهة سهلة أمام أُحد متذيل الترتيب والذي سيخوض ملحق الصعود.

وتقام جميع المباريات يوم الخميس إذ يلعب الاتفاق ضد التعاون والنصر ضد القادسية والفيصلي ضد الشباب والباطن ضد الفيحاء والرائد ضد الاتحاد.