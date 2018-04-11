هل يرحل ياسر القحطاني عن نادي الهلال السعودي للعب مجددًا بالدوري الإماراتي؟

كشفت تقارير صحيفة، عن تفكير ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال السعودي، للرحيل إلى الدوري الإماراتي وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل، في ظل السخط الجماهيري ضده في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “مكة” السعودية نقلاً عن مصادرها، اليوم الأربعاء، فإن القحطاني تلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لا يزال في طور الدراسة، حيث يرتبط قرار اللاعب النهائي بقرار إدارة ناديه الهلال فيما يخص استمراره مع الفريق أو توقف محطته مع الفريق بنهاية الموسم الحالي الذي شارف على نهايته.

وسبق أن خاض القحطاني تجربة احترافية في الدوري الإماراتي من خلال اللعب لفريق العين موسم 2011 – 2012، ولعب معه 23 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.

وكانت جماهير الهلال أبدت غضبها من المستويات التي يقدمها القحطاني وطالبته بالاعتزال أو الانتقال لأي ناد آخر، مؤكدة أنه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق، كما صاحب استمراره في كشوفات الفريق رغم تقلص مشاركاته كثيرًا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة شد وجذب على مستوى مسؤولين كبار في الرياضة.

يذكر أن القحطاني انتقل إلى الهلال قادمًا من القادسية عام 2005، ونجح في تحقيق عدد من الألقاب مع الفريق وعلى المستوى الشخصي.