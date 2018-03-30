نواف بن سعد رئيس نادي الهلال يعتذر لمحمد الشلهوب وياسر القحطاني (فيديو)

أكد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي أنه أخطأ في تصريحه السابق بخصوص بقاء محمد الشلهوب وياسر القحطاني في النادي قائلًا: “أعتذر لهم”.

كان بن سعد قد أعلن أنه لن يجدد عقد كلا من ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب.

وقال نواف بن سعد تعليقًا على أزمة القحطاني وبعض الإعلاميين: “ياسر القحطاني لم يتطرق لأسماء إعلاميين لكن من تطرق هو رئيس هيئة الرياضة”.

ورد عليه وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري: “تصريح ياسر سبب ردود فعل في الوسط الرياضي ولا ينفع أن يمر مرور الكرام لأنه أخطأ وعمم بوصفه للإعلاميين بالإمعات”.

#اكشن_يا_دوري

الأمير نواف بن سعد: ياسر القحطاني لم يتطرق لأسماء إعلاميين لكن من تطرق هو رئيس هيئة الرياضة .. #وليد_الفراج: تصريح ياسر سبب ردود فعل في الوسط الرياضي ولا ينفع أن يمر مرور الكرام لأنه أخطأ وعمم بوصفه للإعلاميين بالإمعات pic.twitter.com/riGkpB2dhQ — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

كان مهاجم نادي الهلال السعودي، الدولي السابق ياسر القحطاني قد شن هجومًا عنيفًا على عديد من الإعلاميين السعوديين دون أن يسمي أحدًا منهم؛ عقب هجومهم على المنتخب السعودي بسبب خسارتهم من بلجيكا برباعية نظيفة وديًا، معتبرهم مجرد إمعات.

وخسر المنتخب السعودي أمام بلجيكا في تجربة ودية استعدادًا لكأس العالم بأربعة أهداف دون رد في بروكسل.

وقال القحطاني عن هؤلاء الإعلاميين: “لا يتحدثون بشيء إلا تأييدًا للمستشار تركي آل الشيخ فقط”.

كان آل الشيخ قد هاجم لاعبي المنتخب السعودي عقب الخسارة الكبيرة أمام بلجيكا.

ونشر القحطاني مقطع فيديو له على صفحته بسناب شات قال فيها :”معظم الإعلاميين باستثناء واحد أو اثنين فقط، مجرد إمعات .. رأيهم في الغالب يكون مرتبط برأي المستشار تركي آل الشيخ وإنهم لا يملكون الجرأة للتعبير عن الرأي الخاص بهم “.

ونشر آل الشيخ تغريدة فيها صورة للقحطاني وهو يوجه السهام، وهي الاحتفالية المعروفة له بعد تسجيل الأهداف حيث قال: “في قلب كل إمعة”.