تركي آل الشيخ يهاجم ياسر القحطاني مهاجم نادي الهلال بضراوة (فيديو)‎

شن تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، هجوماً ناريا على ياسر القحطاني مهاجم نادي الهلال في أعقاب وصفه لعديد من الإعلاميين بأنهم مجرد إمعات يبنون آرائهم على رأي آل الشيخ.

وقال آل الشيخ في تصريحات فضائية عبر برنامج أكشن يادوري :” وصف الإعلاميين بالإمعات غير مقبول وإعلامنا إعلام حر، ياسر القحطاني منتهي منذ 9 سنوات وهو عالة على الهلال”.

وتابع :”يؤسفني أن قائد المنتخب السابق بات حبيساً لمقاعد البدلاء ولا ينزل إلا لتنفيذ ركلات الحزاء ثم يضيعها”.

وأكمل :”إدارات الهلال السابقة لم تكن تنلك الجرأة لاستبعاده رغم وجوده كعالة على الفريق وأتمنى من إدارة الهلال عدم التجديد للاعب”.

وأضاف: “ياسر القحطاني كان يقصدني بكلامه، وقفص الأسود لا تقرب منه، عندك كلمة قلها بالوجه، لا تلف و تدور”.

وبرر تركي آل الشيخ دعمه السابق للقحطاني في أزمته مع الإعلاميين حيث قال :” تأييدي لياسر القحطاني أمس المقصود فيه أني لا احتاج ان يتفق معي الاعلاميين في كل شيء، لكني لا اتفق معه في وصفه للإعلاميين.”

#اكشن_يا_دوري

معالي #تركي_ال_الشيخ عن تصريحات ياسر القحطاني: وصف الإعلاميين بالإمعات غير مقبول وإعلامنا إعلام حر ولا يهمكم شيء pic.twitter.com/TOhRvwnBb7 — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

كان مهاجم نادي الهلال السعودي، الدولي السابق ياسر القحطاني قد شن هجومًا عنيفًا على عديد من الإعلاميين السعوديين دون أن يسمي أحدًا منهم؛ عقب هجومهم على المنتخب السعودي بسبب خسارتهم من بلجيكا برباعية نظيفة وديًا، معتبرهم مجرد إمعات.

وخسر المنتخب السعودي أمام بلجيكا في تجربة ودية استعدادًا لكأس العالم بأربعة أهداف دون رد في بروكسل.

وقال القحطاني عن هؤلاء الإعلاميين: “لا يتحدثون بشيء إلا تأييدًا للمستشار تركي آل الشيخ فقط”.

كان آل الشيخ قد هاجم لاعبي المنتخب السعودي عقب الخسارة الكبيرة أمام بلجيكا.

ونشر القحطاني مقطع فيديو له على صفحته بسناب شات قال فيها :”معظم الإعلاميين باستثناء واحد أو اثنين فقط، مجرد إمعات .. رأيهم في الغالب يكون مرتبط برأي المستشار تركي آل الشيخ وإنهم لا يملكون الجرأة للتعبير عن الرأي الخاص بهم “.

ونشر آل الشيخ تغريدة فيها صورة للقحطاني وهو يوجه السهام، وهي الاحتفالية المعروفة له بعد تسجيل الأهداف حيث قال: “في قلب كل إمعة”.

وقال الإعلامي وليد الفراج :”ياسر القحطاني لم يستطع الرد على تصريحات رئيس هيئة الرياضة فانتقد الإعلاميين ووصفهم بالإمعات.. ترك كل تغريدات معالي تركي آل الشيخ واختار الإعلاميين فقط .. هل يستحقون منك ذلك”.

#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: ياسر القحطاني لم يستطع الرد على تصريحات رئيس هيئة الرياضة فانتقد الإعلاميين ووصفهم بالإمعات.. ترك كل تغريدات معالي #تركي_ال_الشيخ واختار الإعلاميين فقط .. هل يستحقون منك ذلك ؟ pic.twitter.com/D2c6SNKPR2 — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) March 30, 2018

وقال الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، إن ياسر القحطاني مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي لم يتطرق لأسماء إعلاميين لكن من تطرق هو رئيس هيئة الرياضة”.

ورد وليد الفراج مقدم برنامج أكشن يا دوري :”تصريح ياسر سبب ردود فعل في الوسط الرياضي ولا ينفع أن يمر مرور الكرام لأنه أخطأ وعمم بوصفه للإعلاميين بالإمعات”.